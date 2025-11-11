Cerro Navia: Asalto a camión concluyó con tres detenidos

Tres adultos -dos hombres y una mujer, todos con antecedentes penales- fueron detenidos este martes en Cerro Navia, al cabo de un operativo policial iniciado tras el robo de un camión con mercadería.

La máquina tenía un GPS activado, y esto condujo a Carabineros hasta la intersección de Río Douro con Pasaje Las Luciérnagas: "En la zona de carga (del camión) se encontraban tanto el peoneta como el conductor, intimidados por estos antisociales", relató el capitán Claudio Mejías, de la 45a Comisaría.

Los hampones, "al ver la presencia policial, huyeron rápidamente hacia un domicilio en el que estaban ingresando estas especies", pero "se logró, finalmente, la recuperación total de la carga del camión y, de igual forma, se incautó armamento utilizado por estos antisociales para cometer diferentes delitos", destacó Mejías.