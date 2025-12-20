Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Investigan femicidio y posterior suicidio en departamento de Santiago Centro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hijo de una de las víctimas encontró los cuerpos de su padre y madrastra en un departamento de calle San Pablo.

La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca, mientras que el hombre fue hallado con una lesión en el cuello y un cuchillo en la mano.

Investigan femicidio y posterior suicidio en departamento de Santiago Centro
 ATON (referencial)

Las autoridades trabajan en la investigación que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de la pareja venezolana, apuntando la principal línea a un femicidio seguido de suicidio.

Una pareja fue encontrada fallecida este sábado en un departamento ubicado en calle San Pablo, Santiago Centro.

Según la información policial, las víctimas son de nacionalidad venezolana y el hallazgo fue realizado por parte del hijo de uno de los afectados.

"El hijo de uno de los fallecidos concurre al departamento, llama y no le es abierta la puerta, razón por la cual pide ayuda, logra ingresar y ve a su padre y madrastra, pareja del padre, fallecidos en el interior de una pieza", reveló el fiscal Manuel Zúñiga, de la Fiscalía Centro Norte.

En esta línea, dijo que los halló "acostados, manteniendo su padre el cuchillo en una de sus manos y la mujer con señales de heridas cortopunzantes en su pecho y abdomen. El hombre tenía señales de herida cortopunzante en su cuello", puntualizó el persecutor.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI para establecer las dinámicas exactas y eventuales responsabilidades.

Las autoridades han manifestado que no se descarta ninguna hipótesis, aunque la principal línea de investigación apunta a un femicidio seguido de suicidio.

