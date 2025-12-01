Concepción: Delincuentes robaron 1.200 millones desde bodega de Prosegur

La empresa de seguridad y transportes de valores Prosegur denunció este lunes que delincuentes ingresaron a robar a una de sus bodegas ubicada en calle Rozas, en el centro de Concepción (Región del Biobío), y sustrajeron alrededor de 1.200 millones de pesos.

Según información policial, los antisociales llegaron a bordo de un vehículo que mantenía encargo por robo en la Región de Coquimbo y se llevaron cuatro bolsas grandes que contenían el dinero en efectivo.

Posteriormente, huyeron en el mismo automóvil, que apareció incinerado en la esquina de calle Cruz con Ongolmo, en el centro de la ciudad penquista.

La PDI detalló el origen del dinero sustraído: "Fue una recolección que hizo esta empresa de valores de distintas entidades bancarias, es un dinero que se acumuló del viernes. Hay una confusión por cuanto los empleados se encontraban ejerciendo un servicio especial respecto a la Teletón, pero el dinero sustraído proviene del día viernes, de una recolección (general) que hizo esta empresa", aclaró el subprefecto Cristian Irribarra, de la BIRO de Concepción.

En un principio, se informó que el monto sustraído era de 700 millones de pesos, pero posteriormente la seremi se seguridad del Biobío, Paulina Stuardo, actualizó la cifra y precisó que se trata de más de 1.000 millones robados.

"Hay un despliegue por parte de la PDI en materia investigativa que esperamos que dé una pronta respuesta", indicó la autoridad, y agregó que el cálculo "del monto de todavía no está determinado".

"Se habla en una fluctuación entre 700 a mil millones, y dice relación con la cuantía del dinero que estaba presente en los sacos que fueron retirados, que fueron cuatro, antes de que diera la alarma la empresa afectada", agregó.

Delicuentes hurtaron el dinero

Uno de los aspectos más llamativos del caso es la figura legal bajo la cual se perseguirá a los responsables debido a que se confirmó la participación de al menos un trabajador de la empresa en el ilícito.

Al no registrarse forcejeos, intimidación ni violencia contra el personal de Prosegur, y dado que la maniobra consistió en pasar las bolsas desde el interior hacia el exterior para luego huir, el delito se configuró legalmente como un hurto simple y no como un robo con violencia.

"Carabineros llegó muy rápido y se encontró con algunos pinchazos de los vehículos, porque habían arrojado 'miguelitos', y el personal pensó de que se trataría de algún robo con intimidación, pero se percataron que no era así", informó el general Renzo Micono de Carabineros, jefe de la Zona Policial en el Biobío.

"No hubo ninguna intimidación, armamento, ni personas en el lugar. Solamente había un guardia en ese minuto, que le señaló a personal de Carabineros que observó por cámaras el hurto de determinado dinero por parte de una persona que trabajaría en Prosegur y estaría asociado a otras personas que estaban en el exterior, que le habría lanzado estos dineros para que fueran sustraídos del lugar", complementó.

El Ministerio Público instruyó diligencias a la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Concepción para dar con el paradero de al menos cuatro sujetos que participaron en el ilícito.

Violento asalto a McDonald's

Un grupo de delincuentes asaltó una sucursal de McDonald's ubicada en la autopista que une las comunas de Concepción con Talcahuano.

Los antisociales llegaron al local, que funciona con atención las 24 horas, y sustrajeron la caja fuerte, que contenía un monto aproximado de 15 millones de pesos.

El hecho generó, además, situaciones de riesgo para los conductores que transitaban por la ruta, ya que los delincuentes lanzaron "miguelitos" en la calzada de la autopista para concretar su huida, provocando daños y problemas mecánicos en una serie de vehículos.