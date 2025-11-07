Delincuentes entraron a robar a la casa del meteorólogo Jaime Leyton

Delincuentes huyeron con un millonario botín desde el domicilio del meteorólogo Jaime Leyton, ubicado en la comuna de Puente Alto, en momentos en que el profesional estaba trabajando en dependencias del canal Mega.

El delito, ocurrido la tarde del jueves, "fue perpetrado por alrededor de seis sujetos, quienes hicieron ingreso forzando las vías de acceso principal del inmueble y sustrajeron diversas especies", indicó el inspector Eduardo Isla, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI.

El detective añadió que "las víctimas, quienes se encontraban en sus trabajos, fueron alertados por vecinos del sector", los que además dieron aviso a Carabineros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meganoticias (@meganoticiascl)

Durante la noche, el meteorólogo entregó su relato a los medios: "Estaba la casa sola: mi hijo andaba en el auto y yo andaba con mi señora en el canal. Estábamos por venirnos, y hacía rato que nos habían informado por los chats de la gente del barrio que había una camioneta que se paseaba (con sujetos que) asaltaban personas".

Según la víctima, al notar que no estaban los autos afuera, los sujetos -que fueron captados por las cámaras del domicilio- llamaron a la puerta para verificar que la casa estaba sin moradores.

"Después de eso, procedieron a forzar el portón y la puerta de la casa, y ahí nos avisó la vecina que había ruido poco habitual", precisó Leyton.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meganoticias (@meganoticiascl)

"Hicimos los contactos con Carabineros, llegaron rápidamente, y el resto es historia. (Al llegar) estaba toda la casa revuelta, y por supuesto que trajinaron todo donde uno suele guardar las cosas de valor, como los cajones de los dormitorios", puntualizó.

Respecto de las especies sustraídas en el robo, avaluado en unos 5 millones de pesos, el profesional detalló: "Mi señora tiene unas pulseritas, unos anillos, ese tipo de cosas que son comercializadas rápidamente, imagino yo, y algunas cosas menores, unas colecciones. Afortunadamente no se llevaron el computador, pero sí un televisor, un SmartTV".

"Entraron muy rápido; no fueron más de cinco minutos, porque además eran seis personas y se distribuyen en la casa. Ante lo primero que encuentran de valor (dicen) 'estamos listos' y se van", remarcó el afectado.