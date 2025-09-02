Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Familia sufrió violento "turbazo" en Chicureo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Delincuentes amarraron y amenazaron con armas a una familia para robarles diversas especies y dos vehículos de alta gama.

Familia sufrió violento
 ATON (referencial)
En portada

Un violento asalto se registró este martes por la madrugada en un condominio de Chicureo, comuna de Colina, donde un grupo de delincuentes, utilizando el método del "turbazo", ingresó a una vivienda y amarró y amenazó con armas de fuego a la familia.

Los sujetos robaron diversas especies y dos vehículos de alta gama, con los que huyeron del lugar.

El hecho ocurrió en el condominio Los Abedules, ubicado en Avenida del Valle, un recinto cerrado con panderetas y cerco eléctrico, lo que hace presumir que los delincuentes ingresaron por el acceso principal.

Personal de Carabineros llegó al lugar y logró recuperar uno de los vehículos sustraídos, un Mercedes Benz, que aparentemente fue abandonado por los asaltantes en las cercanías del lugar.

Las autoridades se encuentran investigando el hecho y realizan diversas diligencias para dar con el paradero de los delincuentes y recuperar las especies robadas.

