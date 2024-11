Familia sufrió violento "turbazo" en Ñuñoa: Fue amenazada con cuchillos y pistolas

Una familia sufrió un violento "turbazo" al interior de su domicilio ubicado en la capitalina comuna de Ñuñoa, donde un grupo de delincuentes irrumpió en horas de la madrugada y amenazó a los moradores con cuchillos y pistolas.

"Me desperté, salí, y vi que había unos tipos en mi casa que estaban amenazando a mi hermana con un cuchillo, pidiéndole plata a mi mamá. Fui a increparlos para decirles que se fuera, ahí me pegaron con una pistola, me amenazaron que me iban a disparar. Robaron dispositivos electrónicos a mi hermana, a mi mamá, además de todo lo que uso para estudiar, y (también) se robaron el auto (familiar)", relató uno de los afectados.

Las víctimas detallaron que los asaltantes eran jóvenes e iban vestidos de negro y encapuchados. De momento, el asalto no registra personas detenidas.