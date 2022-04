Funcionario de la PDI frustró violento asalto en Ñuñoa

Este viernes por la noche, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un violento asalto contra un conductor en la esquina de Dublé Almeyda con Juan Moya, en la comuna capitalina de Ñuñoa.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando el detective sorprendió a al menos cuatro delincuentes amenazando a la víctima en el suelo con dos cuchillos.

El policía realizó entonces un disparo disuasivo que impactó en el parachoque de la camioneta del afectado, lo que ahuyentó a los sujetos.

Durante la huída el detective logró reducir a un asaltante, un joven de 18 años sin antecedentes policiales que quedó detenido, mientras que el resto de la banda huyó en dirección aún desconocida.

"Me detuve a comprar algo para comer y, al abordar mi vehículo, me intentaron quitar la camioneta entre cuatro personas, más o menos", contó la víctima del robo, agregando que los ladrones vestían "de negro completo, con la mascarillas y con gorros. No pude ver más que eso".

"Llama la atención que sea una situación bastante violenta y la cantidad de sujetos que participó", dijo el subprefecto Juan Leiva, jefe de ronda de la Región Metropolitana.

"Tenían a la víctima reducida en el suelo, amenazándola en todo momento con un cuchillo de gran tamaño. Portaban dos cuchillos, los cuales fueron encontrados al interior del vehículo, que no lograron llevarse", puntualizó.

La Fiscalía investigará los hechos.