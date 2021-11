Mujer y sus dos hijas fueron víctimas de violento asalto en Renca

Un mujer embarazada fue víctima de un violento asalto, junto a sus dos hijas de 7 y 11 años, durante la mañana de este viernes en la comuna de Renca, específicamente en un domicilio ubicado en la calle Fernando Errázuriz, en la Villa Astra.

Las menores se encontraban en clases online cuando tres delincuentes ingresaron al inmueble y las intimidaron con un destornillador.

"Entraron tres personas, me intimidaron con fierros, me pidieron que les entregara la joyas y todo lo que tuviera de valor; dinero en efectivo, todo. Tuve que entregar todo porque estaba sola con mis dos hijas, por lo cual ellos me dijeron que, si no entregaba las cosas por mí, nos iban a hacer daño a las tres", indicó la víctima

"Nos hicieron ingresar a una pieza y nos taparon con una frasada", agregó.

CARABINEROS SE ENCUENTRA REALIZANDO LAS INVESTIGACIONES

Los sujetos estuvieron al menos 10 minutos al interior de este domicilio antes de darse a la fuga.

Carabineros se encuentra realizando las investigaciones para dar con los delincuentes y, de hecho, ya identificaron el vehículo en el cual se desplazaban.

"Los antecedentes que mantenemos al momento, de acuerdo a la declaración de las víctimas y el levantamiento de cámaras que se hizo en el lugar, los individuos se desplazaban en un vehículo. Ya tenemos la patente, los antecedentes claros del tipo de vehículos en el que andaban, como así también algunos datos que permiten entregar una cierta identidad de los individuos", señaló el capitán de Carabineros Daniel Barrera.