Persecución policial por "abordazo" en Lo Barnechea dejó dos detenidos

Un hombre adulto y un adolescente de 17 años fueron detenidos por su participación en el robo con intimidación de un vehículo en la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana.

El procedimiento incluyó una persecución policial que se extendió por varias comunas y que terminó con un choque en la autopista Costanera Norte, lo que permitió la captura de uno de los sospechosos.

De acuerdo a Carabineros, el delito fue detectado durante un patrullaje preventivo de la 53ª Comisaría de Lo Barnechea, cuando se alertó del robo de un automóvil mediante el método del "abordazo" en Avenida Las Condes.

Personal de la 17ª Comisaría de Las Condes, junto a la SIP de Vitacura, inició un seguimiento que culminó cuando el vehículo de los antisociales colisionó contra una barrera en la autopista.

En paralelo, gracias al GPS del automóvil sustraído, se logró ubicarlo en Quilicura, donde fue detenido el segundo involucrado, quien portaba una pistola con 13 cartuchos de 9 milímetros.

La teniente Valentina Aristizábal, oficial de ronda Andes, detalló que "funcionarios de Carabineros que se mantenían realizando controles vehiculares fueron alertados de que en Avenida Las Condes un auto había sido sustraído mediante el denominado abordazo. Se inició un patrullaje encontrando el vehículo robado, que escapaba junto a otro que había sido utilizado en el ilícito".

Ambos detenidos registran antecedentes por delitos de receptación, robo con violencia y robo con intimidación. Por instrucción del Ministerio Público, los imputados pasarán a segundo control de detención, mientras se continúa con las diligencias para determinar la eventual participación de otros involucrados en el hecho.