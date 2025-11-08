Reportan robo y disparos dentro del mall Arauco Maipú

Un violento asalto protagonizado por al menos tres delincuentes al interior del Mall Arauco Maipú generó momentos de gran pánico entre clientes y trabajadores durante la tarde de este sábado.

El robo se registró específicamente en el sector de perfumería de la tienda Ripley, en un momento de alta afluencia de público, y culminó con disparos al interior del centro comercial.

El asalto, que testigos identificaron como un "turbazo", se desarrolló rápidamente, provocando la huida desesperada de la gente.

Una testigo relató a Cooperativa el nivel de caos vivido: "Empezó toda la gente a correr y escuchamos unos disparos, dos disparos muy fuertes, y corrimos hacia París, porque ellos nos protegieron y después cerraron las cortinas".

"Yo vi unas personas corriendo, tres personas, y se fueron por Ripley hacia abajo", comentó la mujer.

La balacera al interior del mall obligó a una inmediata intervención policial y, de momento, se desconoce si provino de los asaltantes o de personal de seguridad.