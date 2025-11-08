Síguenos:
Reportan robo y disparos dentro del mall Arauco Maipú

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El atraco se registró en el sector de perfumería de la tienda Ripley y culminó con una balacera en un momento de alta afluencia de público.

La gente buscó refugio en otros locales que bajaron sus cortinas.

Un violento asalto protagonizado por al menos tres delincuentes al interior del Mall Arauco Maipú generó momentos de gran pánico entre clientes y trabajadores durante la tarde de este sábado.

El robo se registró específicamente en el sector de perfumería de la tienda Ripley, en un momento de alta afluencia de público, y culminó con disparos al interior del centro comercial.

El asalto, que testigos identificaron como un "turbazo", se desarrolló rápidamente, provocando la huida desesperada de la gente.

Una testigo relató a Cooperativa el nivel de caos vivido: "Empezó toda la gente a correr y escuchamos unos disparos, dos disparos muy fuertes, y corrimos hacia París, porque ellos nos protegieron y después cerraron las cortinas".

"Yo vi unas personas corriendo, tres personas, y se fueron por Ripley hacia abajo", comentó la mujer.

La balacera al interior del mall obligó a una inmediata intervención policial y, de momento, se desconoce si provino de los asaltantes o de personal de seguridad.

