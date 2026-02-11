Vigilancia remota: dueños de casa frustran desde sus vacaciones millonario robo en Vitacura

Un millonario robo fue frustrado durante la madrugada de este miércoles en la comuna capitalina de Vitacura gracias a la rápida acción de los propietarios de la vivienda afectada, quienes se encontraban de vacaciones.

Las víctimas, al revisar las cámaras de seguridad de su domicilio a través de sus teléfonos móviles, advirtieron la presencia de extraños al interior de la propiedad y alertaron de inmediato a las autoridades.

El operativo concluyó con la detención de dos sujetos y la recuperación total de especies avaluadas en aproximadamente 10 millones de pesos.

"Recibimos una alerta de Seguridad Municipal en la cual nos daba cuenta de que dos sujetos estarían al interior de uno de los domicilios; esto, alertado por los dueños, que a través de las cámaras de seguridad lograron percatarse de la presencia de estos sujetos sustrayendo especies. Arrancan (los ladrones) hacia unas casas posteriores y luego hacia una casa colindante, donde finalmente logramos la detención de ambos sujetos", explicó el subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Oriente de la PDI.

Los detenidos, ambos de nacionalidad chilena y de 31 años, cuentan con un extenso prontuario delictivo por robos con violencia y fuerza.

Según las indagaciones preliminares, antes de ingresar al domicilio donde fueron capturados, los antisociales ya habían perpetrado otro robo en una vivienda cercana.

Los imputados serán puestos a disposición de la justicia durante esta jornada para su correspondiente control de detención.