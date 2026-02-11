Agencia de Maripán acusa "noticia falsa" y "hostigamiento sistemático"

La agencia Trading Sports, que tiene la representación del jugador chileno Guillermo Maripán, afirmó que no hay ninguna pericia de la Policía de Investigaciones (PDI) que constate que el seleccionado nacional filtró a terceros fotos íntimas de la autora e influencer Carmen Castillo, a la que apuntó indirectamente por lo que llamó "noticia falsa" y "hostigamiento sistemático".

La empresa habló de una "filtración selectiva y parcial de un informe preliminar de la PDI, replicada por medios sin contexto", documento que -asegura- "señala que no se acredita ninguna difusión, publicación efectiva ni intención maliciosa".

"El señor Guillermo Maripán está concentrado en resolver judicialmente las acusaciones infundadas y oportunistas que mantienen un patrón sistemático de hostigamiento público, filtraciones convenientes y campañas en redes para dañar reputaciones sin esperar a la justicia", dijo en un comunicado.

Además, "nos parece extremadamente sospechoso y oportunista que, precisamente el día en que se ingresa la réplica a la contestación en la causa civil, surja esta noticia sesgada en la prensa. Esta coincidencia temporal deja en evidencia clara las intenciones manipuladoras de la contraparte: usar la filtración como arma de presión pública y mediática, en línea con su historial de 'funas' y campañas de desprestigio".

Castillo presentó una querella contra Maripán acusando que el jugador de Torino envió a medios de prensa de espectáculos capturas de pantalla de un video de carácter íntimo que compartió por WhatsApp con él, en el marco de una relación.

Maripán respondió con una demanda civil, pidiendo una millonaria indemnización por injurias y calumnias; por lo que la empresa ahora pidió "a opinión pública y a los medios no caer en esta trampa y esperar hechos probados en tribunales, no narrativas descontextualizadas y fabricadas por quien ha dicho públicamente que con cada funa gana dinero".