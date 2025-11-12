Síguenos:
País | Policial | Secuestros

Freire: Presuntos secuestradores de agricultor van a prisión preventiva

Cuatro hombres fueron enviados a prisión preventiva este miércoles, tras ser imputados por el secuestro de un agricultor a quien presuntamente golpearon, amarraron y luego abandonaron en un sector rural de la comuna de Freire, Región de La Araucanía.

Según la versión del OS9 de Carabineros, momentos antes del rapto, los sospechosos increparon a la víctima por supuestamente haberles robado un caballo y luego, lo sacaron de su dormitorio y lo retuvieron contra su voluntad por cerca de dos horas.

"Las diligencias investigativas permitieron capturar a los cuatro responsables en tiempo récord, y ponerlos a disposición del Ministerio Público menos de 12 horas después de denunciado el hecho", destacó el teniente Alfonso Verdugo.

