Carabineros detuvo a sujeto por amenazar a ex pareja pese a cautelares y orden de captura

Un hombre fue detenido luego de amenazar de muerte a su ex pareja en plena vía pública de Estación Central este domingo, pese a que tenía una serie de medidas cautelares y una orden de aprehensión vigentes por este mismo delito.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando la víctima, que estaba en compañía de su hija, fue interceptada en su automóvil por el imputado, que la amedrentó con un cuchillo.

La mujer y su hija lograron escapar del ataque y en su huida se toparon con personal de Carabineros que cumplía labores del tránsito, a quienes les pidieron ayuda. Los policías "realizan unos patrullajes por las inmediaciones, advierten al sujeto y proceden a su detención", relató la mayor Estrella Sotelo, de la 57ª Comisaría Motorizada.

Tras la captura del hombre, "se encontró el arma blanca con el que amenazó a la mujer y se verificó además que tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de amenaza", detalló la uniformada.

Tal como relató la mayor, el sujeto enfrentaba hace cuatro años medidas precautorias por amenazas contra la mujer, condiciones que no bastaron para impedir que este fin de semana la intimidase de nuevo.

La última cautelar que decretó el tribunal, declaró la carabinera, "no ha podido ser notificada debido a que él se encontraba en rebeldía, no se había presentado en las citaciones".

El aprehendido pasará a control de detención este lunes por la mañana en el Centro de Justicia de Santiago.

Un ejemplo del descuido del Ministerio Público y las policías, dice ONG

Para Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, una de las principales organizaciones del país, este caso "es un ejemplo más del descuido por parte del Ministerio Público y las policías con respecto a la protección de la vida de las mujeres". "Esto da cuenta de eso: un hombre que lleva cuatro años con ordenes de arresto, donde la vida de una mujer corre peligro y no se notifica, y por eso no se cumple la orden. Si ella no arranca en el auto...", señaló.

"Bastaba con hacer una ronda", enfatizó Astudillo: ¿Por qué no lo hacen antes? ¿Por qué tienen que esperar a que la mujer esté en riesgo máximo de su vida y que ella misma tenga que ponerse a salvo para pedir ayuda?".

Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el 45 por ciento de las mujeres asesinadas en femicidios en los últimos 10 años había realizado denuncias o tenía algún tipo de medida cautelar a su favor.