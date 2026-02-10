Tópicos: País | Policial | Violencia intrafamiliar
GOPE detuvo a hombre denunciado por violencia intrafamiliar en Santiago
Autor: Redacción Cooperativa
Un operativo policial sigue en desarrollo en un departamento de Santiago, hasta donde personal especializado del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros acudió por una denuncia de violencia intrafamiliar realizada por la pareja de un hombre que resultó detenido.
La mujer ya fue trasladada a un centro asistencial, aunque ha trascendido que no presenta lesiones. Además, los efectivos descartaron reportes iniciales que apuntaban a que el hombre se encontraba "parapetado" en el edificio.
Debido al procedimiento, funcionarios realizaron cortes de tránsito en la intersección de Bascuñán Guerrero con calle Lincoln, al menos a una cuadra del edificio afectado.