Renca: Hombre amenazó a su pareja con una pistola frente a sus hijos

Un hombre fue detenido este lunes luego de parapetarse en su domicilio con un arma de fuego, con la que también amenazó de muerte a su pareja en presencia de sus dos hijos, de 14 y 18 años, en la comuna de Renca.

Carabineros logró la detención del agresor, quien en el marco de violencia intrafamiliar, amenazó de muerte a la mujer. Ella, en un descuido del agresor, logró sacar a sus hijos de la casa y llevarlos donde una vecina, donde se pudieron resguardar.

El teniente Emilio Huerta, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, detalló que "producto de lo anterior, se solicitó equipo especializado del GOPE, los que hicieron ingreso al domicilio, redujeron a la persona que estaba provocando esta amenaza y se trasladó hasta la Séptima Comisaría de Renca".

"Se pudo poner a salvo a la víctima y posteriormente, en una revisión al interior del domicilio, se encuentra, una pistola calibre 38, que mantenía ocho municiones en su interior, que habría sido utilizada para amenazar a la víctima", detalló.