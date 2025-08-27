Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Violencia intrafamiliar

Sujeto roció con bencina y prendió fuego a su pareja en Villarrica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La PDI detuvo este miércoles a un hombre acusado de rociar con combustible a su pareja y prenderle fuego, provocando heridas de gravedad a la víctima, ataque ocurrido en la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía.

Según antecedentes preliminares, el sospechoso cuenta con antecedentes policiales, y de hecho, salió de la cárcel recientemente.

Pese a la gravedad de sus lesiones, la mujer se encuentra fuera de riesgo vital.

