Sujeto roció con bencina y prendió fuego a su pareja en Villarrica

La PDI detuvo este miércoles a un hombre acusado de rociar con combustible a su pareja y prenderle fuego, provocando heridas de gravedad a la víctima, ataque ocurrido en la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía.

Según antecedentes preliminares, el sospechoso cuenta con antecedentes policiales, y de hecho, salió de la cárcel recientemente.

Pese a la gravedad de sus lesiones, la mujer se encuentra fuera de riesgo vital.