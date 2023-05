Boric: El norte del Gobierno no se modifica por coyunturas

El Presidente Gabriel Boric dijo este martes que el país tiene instituciones que "proteger" y que "no pueden estar afectas a la guerrilla política", después de que desde Chile Vamos hicieran un llamado a su Gobierno a "renunciar" a su programa y "acomodarse" al giro de 180 grados que imprimió al tablero político el inesperado resultado de la elección del Consejo Constitucional, que dejó como gran ganador al Partido Republicano.

El desenlace de los comicios, de carácter obligatorio, reflejó lo que diversas encuestas ya anticipaban: que los resultados serían adversos para el oficialismo. Esto, mientras la tramitación de las grandes reformas impulsadas por el Ejecutivo en materia previsional y tributaria, a las que se suman cambios al sistema de salud y la agenda de seguridad, se mantienen en vilo.

"Nuestro Gobierno ha tenido y seguirá teniendo una agenda de trabajo muy clara y definida por las necesidades del pueblo, por los compromisos que adquirimos con el país por los cuales estamos gobernando", afirmó el Jefe de Estado, acompañado de varios de sus ministros, en su discurso durante la promulgación de la Ley contra el Narcotráfico, en la ciudad de Viña del Mar.

Según Boric, "ese norte de hacernos cargo de las urgencias que nos manifiesta la ciudadanía, en particular en materia de seguridad y del alza del costo de la vida no se modifica por coyunturas, tampoco, y no nos olvidemos esto, la necesidad de bregar y hacer reformas que garanticen mayor justicia social y equidad, que están en el corazón del malestar de nuestra sociedad".

"Seguiremos trabajando firmemente por cohesionar a nuestra sociedad y recuperar la confianza interpersonal entre la ciudadanía y también de la ciudadanía hacia sus instituciones", añadió.

En tal sentido, el Mandatario llamó a que "entre todos, independientemente de las legítimas diferencias políticas, las cuidemos, para cuidar a la gente, que es lo fundamental y el principal mandato que tenemos y la motivación que trabajamos día a día".

LEY CONTRA EL NARCOTRÁFICO: "GOLPEAREMOS CON FUERZA AL CRIMEN ORGANIZADO"

La Ley contra el Narcotráfico promulgada por el Presidente Boric modifica diversos cuerpos legales para mejorar la persecución del crimen organizado, regular el destino de bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

En la ceremonia, el Mandatario señaló que "en materia de seguridad pública, nuestro objetivo fundamental es disminuir los delitos violentos: vamos a detener el alza de homicidios que hace varios años se viene registrando en nuestro país y golpearemos con mucha fuerza al crimen organizado para recuperar cada uno de los barrios que han sido tomados por narcotraficantes".

Destacó también que el Estado está incorporando tecnología para inhibir la señal de los celulares en las cárceles y contó que incluso se está "pensado en una cárcel especial para los grandes narcotraficantes, para que no exista contagio criminal", medida similar a la que propuso el fiscal nacional, Ángel Valencia, para los líderes de las bandas del crimen organizado.

"Las cárceles no pueden ser fuentes delictuales", argumentó Boric.

La nueva norma actualiza las herramientas para perseguir el narcotráfico, entrega más herramientas para policías e instituciones del Estado puedan combatirlo con mayor eficacia y refuerza la persecución contra quienes provean drogas a niños, niñas y adolescentes.