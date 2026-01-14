Con polémica por el "amarre", Cámara Baja vota esta tarde el reajuste al sector público

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará este miércoles el proyecto de reajuste al sector público de casi 600 páginas, que incluye más de un centenar de normas misceláneas, con un aumento salarial de 3,4 por ciento.

Dirigentes del sector público siguen atentos el debate en torno al principio de confianza legítima, con lo que el Gobierno pretende dar cierta protección legal al personal a contrata en caso de despidos injustificados, consagrándoles el derecho a reclamar y obligando a la Contraloría a pronunciarse.

La propuesta original fija como requisito que tengan al menos dos años de antigüedad y aunque fue rechazada en la Comisión de Hacienda, el diputado Alberto Undurraga (DC) señaló que insistirá en Sala para elevarlo a cinco años, con lo que quedarán fuera quienes ingresaron durante la actual Administración.

"¿Por qué cinco es relevante? Primero, porque se ajusta a lo que es la jurisprudencia de la Corte Suprema en lo que tiene que ver con la confianza legítima. Pero segundo, porque despeja de toda duda que esto no es una ley de amarre, porque cinco años no comprende a aquellos funcionarios que entraron durante este gobierno", explicó.

En ese sentido, apuntó que "ponerlo a los cinco años es algo positivo para ver si alguno de los legisladores de derecha nos acompaña en esta votación para aprobarlo".

Oposición aprobará el proyecto

En tanto, desde la oposición han apuntado que el reajuste propiamente tal va a ser aprobado, pese a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo respecto de que el próximo gobierno tendrá que buscar dentro del presupuesto más de 520 millones de dólares para reasignar y cumplir con los funcionarios públicos.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) apuntó que "la bancada de Renovación Nacional ha tomado la decisión de votar a favor de la ley de reajuste y a favor del guarismo, y en contra de las leyes de amarre que el gobierno pretende dejarnos para el próximo gobierno".

Asimismo, la diputada Yovana Ahumada (Social Cristiano) enfatizó en que "acá se manipula la palabra 'parásitos' o 'el amarre' para generar esta división. Sin embargo, hay que dejar claro que aquí la mayoría está por votar el reajuste a los trabajadores".

"La creación de cargos públicos para pagar favores políticos. A esto se les llama parásitos, y eso ocurre y es una realidad, y los únicos que sufren son los trabajadores, los que realmente hacen la pega", sostuvo.

La sesión en la Cámara fue suspendida hasta las 15:00 horas con el propósito de que se termine de elaborar la minuta de votación, donde se debe acordar el articulado con más de 120 normas.