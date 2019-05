La DC y el Partido Radical condicionan su apoyo a la reforma de pensiones

Este jueves se votará en la Sala de la Cámara de Diputados la idea de legislar sobre la reforma al sistema de pensiones propuesta por el Gobierno, por lo que el Partido Radical y la Democracia Cristiana ofrecieron su disponibilidad para aprobar la iniciativa, siempre cuando existan gestos por parte del Ejecutivo.

Los presidentes de ambas colectividades se reunieron la tarde de este martes en el Congreso, tras lo cual Carlos Maldonado, el timonel radical, sostuvo un encuentro con representantes del Gobierno en el Senado.

Al ofrecer su apoyo a la iniciativa, Maldonado declaró a la prensa que "la voluntad del partido, de permitir que el proyecto avance, está ligada a que tengamos el compromiso del Gobierno de que los recursos adicionales no van a ir a las AFP. Los chilenos no quieren más AFP".

El presidente del Partido Radical enfatizó que "nosotros entendemos que el sistema de pensiones requiere ser mejorado, pero no puede ser bajo la perspectiva de que los nuevos recursos vayan también a las AFP. Hemos señalado que haya un órgano público que administre estos recursos".

En tanto, el presidente de la DC, Fuad Chahín, manifestó que "nosotros queremos legislar sobre una reforma al sistema de pensiones, la respuesta del Gobierno hasta ahora ha sido insuficiente, porque no hay claridad respecto de cuánto va a aumentar y en qué momento la pensión, sobre todo para la clase media".

El líder del Partido Demócrata Cristiano llamó a que "aproveche esta oportunidad el Gobierno para que realmente le respondamos a los ciudadanos, aquí tiene un partido que está disponible para aquello, pero no nos pidan aprobar cualquier cosa".

La iniciativa del Gobierno fue rechazada en la comisión de Trabajo de la Cámara Baja y para aprobar la idea de legislar se necesitan 79 votos. El oficialismo cuenta con 72 parlamentarios, por lo que los siete votos radicales bastarían para que el proyecto continúe su trámite legislativo.

Monckeberg ratificó que las AFP no participarán en la administración del 4 por ciento adicional

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, ratificó en la sesión de este miércoles el compromiso a que las AFP no participarán en la administración del 4 por ciento de las cotización adicional, una exigencia del PR para apoyar la iniciativa.

"Qué más categórico respecto a la cotización del 4 por ciento: no participan las AFP. En el fondo, se le quita la administración del 4 por ciento a las AFP. Podría ser legitimo que alguien más dijera 'me gustaría ir más allá', pero no me pueden decir que las cosas seguirán exactamente igual, porque eso no corresponde a los hechos", dijo el titular.