Schalper rechazó reclamo de Vallejo: "Ellos tenían un magíster para el bloqueo"

El diputado Diego Schalper (RN) salió al paso en Cooperativa de las críticas de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sobre un supuesto obstruccionismo de la derecha para no despachar productos clave de la Administración Boric, asegurando que existe una situación "normal" en el Congreso.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario manifestó que "ellos (el actual oficialismo) tenían un talento para el bloqueo en todo lo que refería a la agenda de seguridad, ellos en esto tenían un magíster. En el caso nuestro, cuando se presenta un proyecto de ley como la ley de reajuste —que me imagino que a eso se refiere la vocera— que incorpora una norma de amarre que ha sido criticada muy transversalmente; si se refiere al proyecto de financiamiento de la educación superior, que hasta el rector de la Universidad Católica ha dicho que es una mala idea, contando además a la contralora y al Consejo Fiscal Autónomo".

"Yo no sé muy bien a qué proyecto se refiere. Hoy día tenemos en tabla el proyecto Ley de Cuidado, que se va a votar en la Sala. No es lo que hubiéramos querido, pero yo tengo la impresión de que eso se va a aprobar y la ley de reajuste se va a aprobar, o sea, se va a tramitar hoy día hasta total despacho. Hay aspectos que nosotros vamos a votar a favor y otros los vamos a votar en contra, efectivamente. Entonces yo no sé muy bien a qué se refiere la ministra, para serle sincero", explicó.

Schalper insistió en que "yo veo que hay un tránsito normal en una anomalía, que es que hayan tres meses entre que una persona es electa presidente hasta que asume. Yo creo que eso efectivamente hace que ese intervalo sea muy incómodo".

"Es muy evidente que hay una alternancia muy nítida. Yo creo que cuando tú pasas de la "Boric-manía" al triunfo de José Antonio Kast es un cambio relevante. A mí me ha gustado mucho el tono que ha buscado imprimir el Presidente electo desde su discurso al momento de salir elegido hasta su agenda internacional y un poco el llamado a mantener la calma", recalcó.

Para Schalper, "evidentemente, en lo que respecta a la ley de reajuste, cualquier gobierno que le dice: 'mire, usted para poder desvincular a alguien a contrata va a tener que dar razones fundadas' e instala una verdadera rigidización de la alternancia, nadie puede esperar que un gobierno entrante no reaccione ante una cosa como esa. Entonces yo, en general, creo que este largo intervalo hace muchas veces demasiado largo el tránsito, pero hasta aquí yo, la verdad que no veo nada muy espectacular".