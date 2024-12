Corte revisa solicitud de desafuero de 10 diputados presentada por Chadwick

La Corte de Apelaciones de Valparaíso comenzó a revisar solicitud de desafuero ingresada por el exministro del Interior Andrés Chadwick, quien se querelló por injurias y calumnias contra 10 diputadas y diputados del oficialismo en el marco de la presentación de la acusación constitucional contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

El exsecretario de Estado pide el desafuero de Daniel Melo (PS), Nelson Venegas (PS), Lorena Pizarro (PC), Nathalie Castillo (PC), Lorena Fríes (FA), Jaime Sáez (FA), Mónica Arce (independiente-DC), Jaime Araya (PPD), Luis Malla (PL) y Ana María Gazmuri (AH).

En la instancia, el abogado defensor de Chadwick, Samuel Donoso, argumentó que para los legisladores mencionados "el instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades siempre es don Andrés Chadwick. Esto es muy grave, es muy brutal lo que se dice. Pareciera ser que, respecto de la persona acusada, en este caso la señora Vivanco, en materia de afectar el bien jurídico del honor o la honra, quizás podía haber un margen mayor de riesgo permitido".

"Pero respecto de alguien que no era objeto de la acusación constitucional, respecto del cual no había ningún antecedente y por más que lleve el apellido Piñera, eso no justifica atacarlo de la manera brutal que se le atacó. El riesgo permitido es mucho más bajo. Tenían que tener mucho más cuidado", fustigó el jurista.

"Chadwick será derrotado"

El defensor penal público de Valparaíso, Patricio Jiménez, alegó en representación de los ocho parlamentarios y parlamentarias y pidió al tribunal que sea rechazada la solicitud de desafuero.

Entre los representados de Jiménez se encuentra el diputado Nelson Venegas (PS), quien manifestó que "Andrés Chadwick será derrotado judicialmente, así como ya ha sido derrotado en términos de credibilidad frente al pueblo de Chile. Él está siendo investigado, él ya ha ido a declarar dos veces, no es un invento nuestro. Lo que él está tratando de realizar es lisa y llanamente silenciar el accionar de parte nuestra".

"Y bueno, si esto prosperara yo no tendría ninguna complicación, primero, de ser desaforado y condenado porque, insisto, yo creo que estamos haciendo aquello que el pueblo chileno espera de nosotros", aseveró el legislador.

El abogado Jorge Cortés complementó la petición de rechazo a la solicitud de desafuero en representación de otros dos parlamentarios acusados.

El tribunal de alzada de Valparaíso deberá pronunciarse en los próximos días sobre su decisión de iniciar o no un proceso judicial contra los 10 parlamentarios.

La causa quedó en acuerdo por plazo máximo legal de un mes, lo que significa que el fallo está siendo redactado y se debe dar a conocer en los próximos días o semanas.