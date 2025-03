﻿Desbordes y caso Cariola: No corresponde que un diputado pida agilizar una patente

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), consideró improcedente que un diputado, como Karol Cariola (PC), solicite agilizar una patente, como ella lo hizo con su antecesora en el municipio, la también comunista Irací Hassler, petición a favor de un empresario chino que es investigada como parte del caso Sierra Bella.

El jefe comunal indicó en El Diario de Cooperativa que, producto de esa causa, "el fiscal nos pidió una serie de antecedentes: por ejemplo, conocer el nombre de la empresa que habría donado un árbol navideño en 2023, y ha costado muchísimo encontrar información, porque nos dicen de un lado que lo hizo otra área, después otra, y al final, la última información que personal antiguo nos entregó ayer es que lo vieron gabinete y la alcaldesa personalmente, lo que es completamente anómalo. En el decreto ni siquiera está el RUT de la empresa".

"Poco y nada hay de registro, lo que no me sorprende, porque es lo mismo que nos está pasando en otras áreas", advirtió Desbordes, antes de remarcar que toda donación hacia el municipio debe ser apuntada, "y allí está el problema de la alcaldesa Hassler".

"Cuando te escribe alguien y te dice 'tal empresario tiene un problema con una patente', la respuesta automática tiene que ser que pida reunión por Lobby. Pero cuando empiezas a pimponear, y (a decir) 'nos vamos a juntar a comer' y cosas así, creo que hay una infracción a la Ley de Lobby y otras normas más. Cuando te pidan esas cosas, inmediatamente uno tiene que establecer un cerco rápido: 'esta no es la vía, este no es el canal, se debe hacer de una manera transparente, y para eso existe la Ley de Lobby'", zanjó.

La autoridad comunal reiteró que "creo que en el caso de la alcaldesa, cometió un error cuando sigue discutiendo este tipo de cosas por WhatsApp, sin decir: '¿Sabes Karol? Dile (al empresario) que me pida reunión por Lobby, yo pediré los antecedentes, se reunirá con la encargada y todos los que ven el proceso de patentes', porque es verdad que es posible que haya una patente que se haya frenado sin razón alguna, y si eso se produce, hay toda una institucionalidad que tiene que ponerse a revisar aquello, pero no puede ser vía WhatsApp, vía amigas. Eso no corresponde".

En definitiva, si el favor solicitado por la parlamentaria "es para algo personal, habrá que investigar si hay un delito o no, y si se obtuvo algún tipo de beneficio", pero "¿corresponde que un diputado pida agilizar una patente? Derechamente no".

"Las primarias son un instrumento, no un objetivo"

Por otro lado, consultado respecto a si la baja probabilidad de que se celebren primarias en la derecha es un traspié, Desbordes aseveró que "no, (pues) las primarias son un instrumento, no un objetivo".

"Muchas veces, en Socialismo Democrático no hicieron ni una primaria, y muchas veces, nosotros (en Chile Vamos) sí, permanentemente haciendo primarias. ¿Eso significaba que la centroizquierda era poco democrática? No", ejemplificó el extimonel RN.

Con todo, estimó que "la primaria se usa cuando se necesita, cuando hay competidores equivalentes, y hay que analizarlo. Yo no me cierro a una primaria, pero tampoco digo que tienen que haber sí o sí. Es algo que hay que evaluar".