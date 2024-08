Diputados Cariola y De Rementería esperan su primer hijo juntos

Los diputados Karol Cariola (Partido Comunista) y Tomás de Rementería (Partido Socialista) esperan su primer hijo juntos, según reveló este martes la propia presidenta de la Cámara Baja a través de su Instagram.

"Hoy quiero compartir con ustedes una noticia que junto a Tomás nos tiene muy felices", escribió la parlamentaria junto a la imagen de una ecografía.

"Estoy embarazada, han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas. Por supuesto es una decisión consciente. Estamos muy contentos y agradecidos de poder vivir juntos esta experiencia", añadió.

Este será el primer hijo de Cariola, mientras que De Rementería tiene dos hijos de una relación anterior.

"Seré madre por primera vez. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida. Me da un poco de miedo, de nervios, pero sé que con el apoyo de Tomás (que será padre por tercera vez), podremos apoyarnos, cuidarnos y vivir junto a sus hermanitos este bonito y deseado proceso", manifestó la diputada.

"Les agradezco y me alegra hacerles parte de esta noticia que nos tiene entusiasmados y muy felices", concluyó.

Este anuncio llega solo días después de que la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), la también militante comunista Camila Vallejo, informara también su embarazo.