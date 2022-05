Delgado: El estado de excepción "acotado" es como comprarse una camisa XS cuando se necesita una XL

El ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, cuestionó la decisión del Ejecutivo de decretar un estado de excepción "acotado" en la Macrozona Sur, asegurando que se trata de una solución de "talla XS", cuando se necesita una que sea XL.

En conversación con La Tercera, Delgado indicó que "no me parece un cambio de postura genuina, sino que obedece a la imposibilidad de poner de acuerdo a su coalición en un tema que a nuestro juicio es tan importante como brindar protección a las personas de la Macrozona Sur y que han sido castigadas por el terrorismo".

"No veo un cambio, sino que una adaptación del estado intermedio que no les pudo funcionar por la presión política de sus partidos", aseveró.

Para Delgado, "lo que pasa es que se han dado cuenta de que una cosa es legislar y otra gobernar, donde es fácil opinar con 'el diario del lunes', como se dice en jerga futbolística. Acá más que sorpresa uno ve un proceso en que el gobierno ha tenido que desdecirse respecto de definiciones del pasado".

"Este 'estado de excepción acotado' es como comprarse una camisa XS, cuando se necesita una XL. El terrorismo no es 'acotado', la quema de casas no son 'acotadas', los delincuentes no actúan de manera 'acotada'. Este estado reducido a las rutas me parece insuficiente", puntualizó.

Finalmente, Delgado aseguró que "hay que dejar de pensar que la seguridad está radicada solo con la Macrozona Sur. Para dejar atrás el estado de excepción hay que avanzar con un proyecto de infraestructura crítica, como en otras partes del mundo, donde el resguardo no apunta a coartar libertades, sino a entregar seguridad para una mayor libertad de acción de las personas. Hay muchos errores conceptuales de los parlamentarios ligados a la izquierda".