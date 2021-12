Gobierno por 27 proyectos con discusión inmediata: Tenemos que conectarnos con las necesidades de la gente

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió la decisión de dar discusión inmediata a 27 proyectos, lo que derivará en unos ajetreados meses para el Congreso, considerando que en febrero se tomarán un receso.

Ante las críticas al Ejecutivo, Delgado dijo que "como le explicamos a la gente que la urgencia no es urgencia para el Parlamento o para quienes están criticando esto. A mí me gustaría preguntarle a quienes critican esta urgencia si se han dado una vuelta por los barrios, si han caminado por los territorios, no solamente haciendo campaña, si lo han hecho de verdad y si le han preguntado a la gente cuales son sus prioridades".

"La prioridad de la gente por lejos es la seguridad, la prioridad entonces del Gobierno y del Ministerio del Interior es la seguridad. Tenemos que conectarnos con las necesidades de la gente, por lo tanto ponerle urgencia, ponerle discusión inmediata a algunos proyectos, sacarlos rápidamente, cómo no va a ser algo importante para la gente", insistió.

Estas palabras fueron apoyadas por el diputado Jorge Alessandri (UDI), que comentó que "la tramitación en el Parlamento estuvo bien irregular en los 90 días antes de la elección parlamentaria, estaban todos más en sus distritos, había más ausencias de lo habitual y por lo tanto poner urgencia a muchos proyectos ahora me parece positivo, los gobiernos tienen que gobernar hasta el último día, les quedan tres o cuatro meses todavía y enero siempre ha sido un mes muy eficiente para legislar".

"Si usted no logra sacar esos proyectos, convertirlos en ley, sí logra avanzar, que entren en primer trámite y en segundo trámite, dejarlos en tercer trámite legislativo", aclaró.

Avanza proyecto de no corte de servicios básicos

Aunque desde el oficialismo aseguraron que están "contra el tiempo" con el proyecto, aún no ha sido ingresada la Pensión Garantizada Universal para su tramitación, tras el anuncio realizado por el Presidente Piñera.

La iniciativa que sí tuvo un avance durante la jornada fue la que prorroga por un año el no corte de los servicios básicos, que fue aprobada en general por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

El diputado Jaime Naranjo (PS) destacó que "desde mediados de este año que le hemos estado haciendo observaciones tanto al ministro de Economía como de Energía, en el sentido en que se estaba acumulando una deuda relativamente importante de todas aquellas personas que se habían acogido a la ley de los servicios básicos".

"Ante ese silencio del gobierno, que actúa a última hora, no tuvimos más que ver el proyecto que prorroga por un año la ley de servicios básicos, pero además no queremos que la deuda siga creciendo, sino que pueda empezar a pagarse la deuda y que el gobierno pueda ayudar a esas personas de escasos recursos", dijo.

Por su parte, el diputado Miguel Mellado (RN) aseveró que "el gobierno está estructurando un plan y lo está viendo en la Comisión de Economía del Senado de qué manera pueden estrcuturarlo".