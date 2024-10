Krauss atribuye acusaciones constitucionales a una "falta de liderazgo en la derecha"

En El Primer Café de Cooperativa, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, opinó que las acusaciones constitucionales contra la ministra del Interior, Carolina Tohá -ingresada por Republicanos-, y el Presidente Gabriel Boric -ya retirada por RN-, hablan de una "falta de liderazgo" desde la oposición.

"Hay una sensación de una falta de liderazgo en la derecha; de una u otra manera, pareciera ser que la hoja de ruta de cómo se mira el país, qué se le dice a la ciudadanía, no existe" en ese sector político, sino que "más bien, existe una competencia por quién es más duro, quién golpea más, quién se lleva temas duros en los que, supuestamente, la ciudadanía tiende a demostrar más adhesión".

Como ambos libelos responden a la renuncia de Ricardo Yáñez a la Dirección de Carabineros, la exministra llamó a dar "más relevancia a lo que la propia institución ha señalado a propósito de la relación del Gobierno -de la ministra Tohá y del Presidente Boric- con Carabineros".

"En ese sentido, el general Yáñez, cuando se retira, agradece y hace un especial reconocimiento al Presidente de la República por el 'permanente apoyo entregado a nuestra gestión directiva'. Y el general (Marcelo) Araya, a propósito de la ministra Tohá, agradeció su confianza y apoyo constante y permanente a la institución", destacó la falangista.

Para Krauss, tales antecedentes son "lo que la ciudadanía y las fuerzas políticas en el Congreso deben conocer y entender", pues la población "no quiere que se use la seguridad para fines políticos; lo que quieren es que haya acuerdos para sacar adelante estos temas en el Congreso. Se puede hacer críticas, sin duda, pero no a partir de acusaciones constitucionales que sólo quieren generar puntos políticos".