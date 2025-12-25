Pamela Jiles y el PDG, en el centro de las negociaciones por presidencia de la Cámara Baja

El próximo 11 de marzo no solo marcará el cambio de mando presidencial, sino también el inicio de un nuevo periodo parlamentario que trae consigo una intensa disputa por la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Aunque la derecha cuenta con una ventaja al haber elegido a 76 diputados, se encuentra a dos votos de alcanzar la mayoría necesaria para asegurar este puesto clave.

Ante este escenario, las negociaciones con otras fuerzas políticas se vuelven cruciales. Una de las bancadas en el ojo de la tormenta es el Partido de la Gente (PDG), que obtuvo 14 diputados y será clave en la balanza.

De todas formas, desde el partido de Franco Parisi, excandidato presidencial que obtuvo la tercera mayoría en la última elección, siguen apuntando a la reelecta diputada Pamela Jiles como su principal carta para liderar la Cámara.

La compleja aritmética parlamentaria obliga a la derecha a considerar al PDG y a "figuras descolgadas del actual oficialismo" para asegurar la gobernabilidad de la mesa directiva en el nuevo período legislativo. (FOTO: ATON)

Otra estrategia considerada por la derecha es buscar acuerdos con figuras descolgadas del actual oficialismo, entre las que se apunta al diputado Jaime Mulet (FRVS).

A pesar de la necesidad de pactos, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, aseguró con confianza que los votos para la mesa directiva ya están asegurados.

DC también espera alcanzar acuerdos con el PDG

Desde la Democracia Cristiana (DC), el diputado y jefe de bancada, Héctor Barría, clarificó la postura de su sector respecto a posibles alianzas, dando cuenta que están "conversando y llegando a acuerdos con el PPD, con sectores moderados que hemos hecho la autocrítica necesaria para poder avanzar".

"También hemos conversado con los sectores del actual oficialismo y no tenemos ningún veto en contra del PDG. Al contrario, ellos han sido vetados en sus nombres por parte de la derecha, con ese lamentable clasismo que pensamos que había desaparecido. No puede ser que Pamela Jiles les sirva para elegir al actual Presidente de la Cámara, pero ahora la critican, la menosprecian", acusó el parlamentario.

"Ese tipo de mirada no está en nuestro sector. Estamos conversando con todos y, por supuesto, buscando que también el PDG no se incorpore, sino que también forme parte de este acuerdo administrativo", añadió.

La presidencia de la Cámara de Diputados se perfila como un campo de batalla político intenso, con múltiples actores buscando influir en la dirección del próximo período legislativo.