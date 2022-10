PC acusó "chantaje inaceptable" de la DC por presidencia de la Cámara

"No estamos disponibles para que se use nuestro nombre o que se denueste públicamente a alguna o alguno de nuestros militantes como excusa para no cumplir la palabra empeñada", advirtió la tienda oficialista.

El apoyo falangista a la diputada Karol Cariola para presidir la testera está supeditado a que la colectividad tome distancia de la querella presentada contra el exdirector del INDH Sergio Micco.