RUF: PS pidió al Partido Comunista y al Frente Amplio dejar "gallitos ideológicos"

Las Reglas para el Uso de la Fuerza (RUF) han generado discrepancias evidentes, no solo entre izquierda y derecha, sino que dentro de parlamentarios oficialistas, como el emplazamiento del Partido Socialista al Partido Comunista y al Frente Amplio ante la discusión de la norma.

Desde el Frente Amplio plantean que la iniciativa está en "el peor de los mundos" después de su paso por el Senado, cuyo informe la Comisión de Seguridad Ciudadana recomendó a la Sala de la Cámara Baja rechazar los cambios introducidos.

"La fórmula que salió del Senado es una mala fórmula, no le da certeza jurídica a los carabineros, pero tampoco protege los derechos de los ciudadanos. Ejemplos, ciertamente el principio de proporcionalidad quedó fuera", alertó la diputada Lorena Fries (FA).

En ese sentido, aseveró que "estamos en el peor de los mundos en materia de reglas de uso de la fuerza. Lo que toca ahora es poner la pelota en el piso, no apurar la salida de este proyecto porque es demasiado importante".

No obstante, el senador Tomás de Rementería (PS), quien votó el proyecto en sus últimas semanas como diputado y después lo hizo nuevamente cuando asumió el remplazo de Isabel Allende en el Senado, emplazó a parlamentarios PC y FA a dejar los "gallitos" ideológicos.

"El uso racional siempre es proporcional y el uso proporcional siempre es racional. Entonces, acá hay una discusión que es más bien ideológica, hacer un gallito", dijo el parlamentario.

En ese sentido, aseveró que "tenemos durmiendo infraestructura crítica, porque no hay reglas de uso de la fuerza. Entonces, tenemos que actuar con responsabilidad y este proyecto lo ha empujado el Gobierno; en la votaciones que hicieron el Senado, el Gobierno estaba de acuerdo. Lo que se perdió fue muy mínimo".

"Yo creo que acá hay que entender el momento que estamos, que tenemos una elección pronto, y ponerse responsable y no seguir buscando la pelea de nicho como se dio con algunos miembros de la Comisión de Seguridad del Frente Amplio y el Partido Comunista", planteó.

Derecha rechaza reabrir discusión de principio de proporcionalidad

El principio de la proporcionalidad no logró los votos suficientes ni en la Cámara ni en el Senado, es decir, no es materia a revisar en una comisión mixta, y desde la derecha ya anunciaron que no permitirán que se haga.

"No hay ninguna posibilidad de que reabramos la discusión por la proporcionalidad. Ninguna. Para eso necesitan unanimidad, y yo te aseguro que la derecha en bloque le va a decir que no sea discusión lo que se ganó legítimamente en las dos cámaras", señaló el diputado Andrés Longton (RN).

Lo anterior, explicó que "lo que se ocupa es la racionalidad en el uso de la fuerza. Nada más, cualquier otro elemento adicional como la proporcionalidad va a confundir, es ambiguo, y después estos elementos tiene que interpretarlos un juez. Y a eso no queremos enfrentar a un policía o a un miembro de la Fuerza Armada, sobre todo en enfrentamientos que requieren una milésima de segundo para poder actuar".

En paralelo, la izquierda tampoco permitirá que se reabra el debate sobre los tribunales militares.

De todas formas, y aunque el Gobierno retiró la urgencia a la tramitación del texto como un gesto a los diputados del oficialismo, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro, confirmó que el itinerario se mantiene inalterable.

"Se va a mantener para tabla el lunes por un acuerdo previo de los comités. Independiente de cuando se vote, hay que recordar que está en tercer trámite y por lo tanto no puede cambiar nada del proyecto a menos que se vea en una mixta", sostuvo.