Total incertidumbre: Cámara Baja vota AC contra Gonzalo Durán

La Cámara de Diputadas y Diputados votará este martes la acusación constitucional (AC) contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

El libelo fue presentado el 5 de mayo por legisladores de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano.

Los legisladores acusan al militante frenteamplista -por acción u omisión- de no haber resguardado la vida e integridad física de los asistentes que acudieron al partido entre Colo Colo y Fortaleza el 9 de abril en el Estadio Monumental, que terminó con dos personas fallecidas.

A lo largo de las cinco semanas siguientes, el futuro de la AC ha sido incierto, ya que, aunque inicialmente había un respaldo mayoritario, comenzaron a surgir dudas sobre el apoyo a la acusación.

Algunos miembros de la oposición, como diputados de Demócratas y de la Democracia Cristiana, han indicado que no ven suficiente fundamento legal para apoyar el libelo, y la posibilidad de abstenerse o rechazarlo se ha vuelto más concreta.

"Somos una coalición. Los jefes de comité son los líderes de cada comité y yo espero que cada uno tenga la capacidad de alinear a sus diputados y diputadas. Nosotros confiamos en que (con) Demócratas, con quienes estamos construyendo un acuerdo parlamentario hacia futuro, podamos actuar en coalición como corresponde", dijo el jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal.

Admitió, no obstante, que "nadie puede garantizar con anticipación una cantidad de votos; eso se determina cuando se vota".

Desde Demócratas, en tanto, el diputado Miguel Ángel Calisto advirtió que "cuando no se logra configurar argumentos jurídicos de peso, es muy difícil concurrir a una acusación constitucional. Yo, por lo menos, no lo veo".

"Nosotros no tenemos ningún acuerdo político con Chile Vamos. Tampoco firmamos la acusación constitucional. Por lo tanto, siempre hemos sentido la total libertad para tomar una decisión distinta", enfatizó el ex-DC.

Desde el oficialismo, la diputada Marisela Santibáñez (independiente, cercana al Partido Comunista), que fue blanco de las críticas dentro de la izquierda luego de dar un voto clave al opositor José Miguel Castro (Renovación Nacional) para presidir la Cámara Baja, confirmó que rechazó el libelo.

"Mi votación es autónoma, pero no soy de salir de la sala. Yo creo que no es el señor Durán el que tiene que asumir todo este tema. No merece esa acusación. Esto no termina en que no haya ningún responsable respecto de las dos muertes en el Estadio Monumental", sostuvo la legisladora.