Director de la PDI reveló que Monsalve circuló más de 24 horas sin escoltas

Este lunes se encuentra pleno desarrollo una nueva sesión de la comisión especial investigadora -en la Cámara Baja- por el caso Monsalve, que busca determinar actos y responsabilidades del Gobierno de Gabriel Boric tras la denuncia por violación y abuso sexual en contra del exsubsecretario del Interior.

Esta mañana se concretó la intervención del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, quien entregó su testimonio ante los parlamentarios con la finalidad de aclarar lo acontecido durante las primeras horas del caso, que él mismo informó al Ejecutivo en la persona de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Interrogado por los diputados, Cerna dijo que considera "prudente" y "oportuna" la intervención de la secretaria de Estado.

En la instancia, el director de la PDI confirmó que el entonces subsecretario del Interior circuló sin escoltas por más del 24 horas entre el 22 y el 23 de septiembre, fecha en la que ocurrió el presunto ataque sexual denunciado por una asesora de su cartera.

"Los protegidos deben estar protegidos 24/7. Ese es el deber ser, pero ocurre que muchas veces los protegidos, que entienden el sentido de la seriedad de la determinación, piden que liberen a los escoltas con el compromiso que van a estar en este inmueble, en su casa, 'yo salgo a tal hora, pásenme a buscar', y lo acompañan en todos los desplazamientos", señaló la autoridad policial.

Cerna indicó que "este caso era bien particular: el hotel está a dos cuadras de La Moneda. Normalmente, los escoltas se iban a La Moneda".

"En este caso, llegan el día 22 de la mañana a dejarlo en el hotel, tipo 5 o 6 de la mañana, y él los despacha. Dice que se iba a estar en el hotel y que se iba a quedar en el hotel. Él los libera de esa custodia directa y no hubo comunicaciones más en la noche. Lo contactan para el día siguiente y llegan el día 23 en la mañana, a las 6 y tanto de la mañana, a buscarlo y él les comunica que no, que lo pasen a buscar a las 13 horas. O sea, hubo contactos y él no hizo uso de la custodia", reveló el jefe de la PDI.

Gastos reservados

En tanto, durante esta jornada la Secretaría del Interior dio a conocer los gastos reservados de Manuel Monsalve mientras él seguía al mando de esta repartición, que contempla montos desde 2022 a 2024.

Respondiendo a la solicitud hecha por la comisión, se detalló que se gastaron en total 845 millones de pesos durante ese periodo, mientras que en septiembre pasado, cuando ocurrió el presunto ataque sexual, Monsalve utilizó los 50 millones de pesos destinados a ese mes.

En cuanto a este registro, el presidente de la comisión investigadora, el diputado Miguel Mellado (RN), señaló que les "llama poderosamente la atención, porque en la Ley de Presupuesto aprobamos 530 millones de pesos de gasto reservado para el Ministerio del Interior, y solamente hay gastado al 2024, según lo que dice ahí, 100 millones de pesos".

"¿Qué pasa con los otros 400 millones? ¿Dónde está esa plata? ¿No fue remesado y está entonces dentro todavía del ministerio? ¿Qué pasó con el uso de esos 50 millones? (...) ¿Se le rindió a la ministra por parte del subsecretario?", cuestionó el parlamentario.

Para este lunes también estaba prevista la presencia de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), pero debido a problemas en la agenda no pudo presentarse ante la Cámara, por lo que asistirá el lunes 16 de diciembre.

Los asesores directos del Presidente Boric, Miguel Crispi y Carlos Durán, comparecieron el lunes 2 de diciembre ante la comisión. En dicha oportunidad, se le preguntó a Crispi sobre una supuesta recomendación suya para pedir la renuncia inmediata de Monsalve tras conocerse el caso.

Sin embargo, el jefe del segundo piso de La Moneda rehusó responder y defendió como "privadas" las conversaciones que tuvo a este respecto con el Mandatario.