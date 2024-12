Ministra Vallejo defendió transparencia del Gobierno en caso Monsalve

En su declaración ante la comisión investigadora de la Cámara por el caso Monsalve, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó la transparencia de La Moneda en torno a la denuncia de violación y abuso sexual en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

"Estamos ante hechos que, a nuestro juicio, representan un abuso de poder por parte de una persona que se aprovechó de la autoridad conferida en un cargo público. A partir de la denuncia interpuesta contra Manuel Monsalve, hemos conocido una serie de hechos inaceptables y que merecen un rechazo transversal, y la persona responsable de esas acciones en lo penal, y también en lo administrativo y en lo político, no es otra que Manuel Monsalve", comenzó la secretaria de Estado.

Dicho esto, Vallejo admitió que "si bien pudo ser más rápida, la renuncia del exsubsecretario se hizo efectiva poco tiempo después de que el Gobierno tuvo conocimiento de las acusaciones en su contra".

"Las decisiones tomadas por nuestro Gobierno han garantizado no sólo que hoy Manuel Monsalve no esté ejerciendo un cargo público y que esté enfrentando a la justicia como un ciudadano común y no como autoridad; sino también la activación de otras herramientas existentes en nuestra institucionalidad para que exista toda la verdad y toda la justicia", remarcó la ministra.

Vallejo además contó que se enteró por la prensa de las acusaciones, tras lo cual conversó con el propio Presidente Gabriel Boric quien le indicó que la renuncia era inminente.

Quiero reafirmar el compromiso de nuestro Gobierno para colaborar en el trabajo de la Comisión Especial Investigadora N°62 de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque nos enfrentamos a un caso de extrema gravedad y se exige la mayor responsabilidad y altura de miras. pic.twitter.com/y8Gl9oVLug — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) December 16, 2024

Respecto a la acusación contra Monsalve por los gastos reservados, la secretaria de Estado explicó que "en los días previos, lo dijo la ministra de Interior y lo voy a citar porque es clave el entender el procedimiento previo a la comunicación de la renuncia del ex subsecretario y dice: 'la razón por la cual esto se manejó con la reserva que se hizo es porque los delitos denunciados incluyen acciones en el marco de la ley de inteligencia que tiene una cadena de resguardo que obliga a una discreción absoluta respecto a la información'".

"Esto fue comunicado cuando yo tomé conocimiento de esto, entendí perfectamente las razones, y luego tuvimos una muy proactiva comunicación a la opinión pública", explicó.

La vocera de Gobierno además confirmó que el Presidente Boric responderá el cuestionario que le hizo llegar la comisión especial.

Oficialistas impulsan censura del presidente de la comisión

La sesión de hoy estuvo marcada por una polémica en torno al presidente de la comisión, el diputado RN Miguel Mellado, que comenzó cuando su correligionaria Carla Morales preguntó a Vallejo su opinión personal sobre el desempeño de los asesores del Mandatario.

Si bien la ministra se disponía a responder, la diputada Daniella Cicardini (PS) expresó su molestia por el estilo de la consulta, y en medio de esta situación, el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, apagó el micrófono de la vocera para permitir esta intervención.

Esto llevó a Mellado a interpelar a Elizalde, manifestando que "no tiene ni vela en este entierro", lo que irritó a los oficialistas de la comisión, al punto de que anunciaron una moción de censura contra el presidente de la instancia.

"Llevamos harto tiempo en política y sabemos cómo son los temas políticos, y son confrontacionales de repente. Pero la verdad es que a lo mejor ellos quieren colocar un presidente que sea afín al Gobierno para manejarlo como quieren", reaccionó más tarde el diputado RN, al tiempo que defendió su interferencia, puesto que "el ministro apagó el micrófono y le dio la palabra a una diputada, como si él manejara la sesión, y la verdad está muy lejos de eso".

La moción de censura, anunciada por Diego Ibáñez (Frente Amplio), será votada durante la sesión de mañana martes, mientras que la diputada Cicardini oficiará a la Comisión de Ética de la Cámara, argumentando que Mellado no ofreció disculpas a Elizalde.