Tras seis meses, exsubsecretario Manuel Monsalve sale de la cárcel

La Corte Suprema revocó la prisión preventiva del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, imputado por los delitos de violación y abuso sexual, cambiando su medida cautelar a arresto domiciliario total en Viña del Mar, tras permanecer encarcelado seis meses.

La decisión fue tomada por voto dividido (cuatro contra uno) en la Segunda Sala, que terminó de revisar el viernes el recurso de amparo ingresado por la defensa de la otrora autoridad de Gobierno, que se encuentra en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde noviembre de 2024 por presuntos delitos contra una exsubordinada.

Sin embargo, el máximo tribunal recién esta mañana comunicó su decisión sobre el requerimiento, que fue declarado "inadmisible" el 30 de abril por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El fallo de la Suprema determinó que el pasado 2 de abril, cuando se revisaron las medidas cautelares de Monsalve, el Séptimo Juzgado de Garantía no logró el umbral mínimo de fundamentación asociada a la necesidad de cautela.

Diego Muñoz, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo, explicó a Cooperativa que la resolución "reitera lo que ha planteado en otros casos: que no se ha superado el denominado umbral mínimo de fundamentación, en este caso, que es la necesidad que el tribunal debe dar las razones por las cuales llega a la resolución, que en ese caso era mantener la prisión preventiva".

"En segundo lugar —agregó el académico—, el tribunal no hace o no se pronuncia respecto a la petición subsidiaria que buscaba reconducir el fin de la prisión preventiva al peligro de fuga. Eso obviamente tenía también un objetivo que, para el caso peligro de fuga, podría reemplazarse la prisión preventiva por una caución en dinero".

"(Monsalve) se encuentra confiado sobre el trabajo que estamos realizando. Confía en que los fundamentos de la defensa pueden tener acogida en la Corte Suprema y de esa forma poder recuperar la libertad", dijo el viernes el abogado defensor de Monsalve, Víctor Providel, que descartó que su cliente fue citado a declarar nuevamente.

"Él ya prestó declaración en enero, y a partir de esa cita surgieron nuevas diligencias de Fiscalía y de la defensa. Lo que siempre hemos señalado es que estamos absolutamente convencidos de la inocencia de Manuel Monsalve, tanto en el delito de abuso sexual como en el delito de violación", subrayó el jurista.

Hasta el momento, las indagaciones tienen como plazo crítico el 15 de junio, y desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte afirmaron que aún hay diligencias pendientes.

Declaración de Monsalve sobre Boric: "Él me dijo 'No tengo por qué dudar de lo que me dices'"

En paralelo, el diario La Segunda publicó parte de una declaración judicial de Monsalve donde reveló sus conversaciones con el Presidente Gabriel Boric tras conocerse el escándalo, contenida en el nuevo libro "Monsalve, la historia de la caída del Subsecretario del Interior", del periodista Pablo Basadre.

"Él me dijo: 'No tengo por qué dudar de lo que me dices', hace alusión a la presunción de inocencia y a que la investigación recién se estaba iniciando", es parte de lo que relató el imputado.

En enero, Manuel Monsalve declaró ante el fiscal Xavier Armendáriz. Hizo sus descargos por la acusación de abuso sexual, y también reconstruyó las dos reuniones que tuvo con el Presidente Boric cuando en La Moneda se supo del escándalo: "Él me dijo: 'No tengo por qué dudar de lo… pic.twitter.com/oNdTBW8aeg — laSegunda (@La_Segunda) May 19, 2025

Acerca de esta declaración, la ministra de Ciencia y vocera subrogante de Gobierno, Aisén Etcheverry, respondió: "El Ejecutivo ha sido proactivo en colaborar con todas las instancias, entregando toda la información requerida a los tribunales de justicia, al propio Congreso a través de las comisiones especiales investigadoras. El Presidente, incluso, fue más allá de sus obligaciones constitucionales, entregando información en ese espacio y, por lo tanto, nosotros no tenemos absolutamente nada más que agregar al respecto".

En relación con la excarcelación de Monsalve, la portavoz señaló que "como Ejecutivo, no nos corresponde ni opinar ni comentar las decisiones judiciales. Es un poder autónomo del Estado y sus decisiones tienen que ser siempre respetadas".