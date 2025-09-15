Vallejo y caso Monsalve: No hay nada más que agregar, ni menos polemizar

La ministra vocera, Camila Vallejo, subrayó que el Gobierno no está en busca de "polemizar" con las últimas declaraciones del exsubsecretario Manuel Monsalve, que develó una supuesta contradicción en el manejo del caso de violación y abuso sexual que lo mantiene bajo arresto domiciliario.

Esto, porque de acuerdo con el Ejecutivo, se solicitó a Monsalve no referirse a la causa penal en su última vocería, hace casi un año, algo que no cumplió al abogar por su inocencia.

No obstante, en entrevista con La Tercera, el imputado sostuvo que en la reunión previa con el Presidente Gabriel Boric y la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, le preguntaron qué pensaba decir, y según él, "fue lo que dije".

Consultada al respecto este lunes en La Moneda, la ministra Vallejo se limitó a señalar que el caso "está en manos de la Justicia, y nosotros no tenemos nada más que agregar al respecto".

"Vamos a seguir colaborando, como lo hemos hecho, ante los requerimientos de la Justicia, pero no tenemos nada más que agregar, ni menos polemizar", insistió la vocera.

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, consideró que la prestada por Monsalve "es una entrevista bastante revictimizante", antes de aseverar que como oficialismo, "nuestro rol ha quedado bastante claro" en este marco.

"No vamos a transformarnos en comentaristas permanentes de un caso en donde ya hemos dado nuestra posición, que es que haya un juicio justo, lo más rápido posible, donde se puedan esclarecer todos los puntos, sin afectar las garantías procesales de la víctima", remató la dirigenta.