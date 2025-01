Briones: Lo fácil es ser barra brava, lo corajudo es llegar a acuerdos con el adversario

El exministro de Hacienda Ignacio Briones (Evópoli), académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, abordó este viernes las críticas que ha recibido Chile Vamos por haber aprobado la reforma de pensiones y sostuvo que "lo fácil es hablarle a la barrabrava", pero "lo corajudo y valiente" es alcanzar "buenos acuerdos con el adversario".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente del centro de estudios Horizontal expresó que en el proceso de tramitación del proyecto "hubo todo tipo de exageraciones, desinformación y campañas del terror, (pero) creo que fue un buen día para Chile, porque se logró algo que no se no se tenía en nuestro país hace mucho rato, que es que la política haga su pega, y es lo que la gente espera, que se pongan de acuerdo en cuestiones sustantivas, lo cual es difícil e implica ceder".

"Yo soy parte de Chile Vamos y creo es un muy buen acuerdo. El hecho de que José Piñera celebre el acuerdo y diga 'larga vida a la capitalización individual' lo dice todo desde el punto de vista de las ideas de la centroderecha, que un sector extremo de la derecha ha criticado con tanto maniqueísmo", complementó.

Por lo anterior, el excandidato presidencial enfatizó que "acá una clara señal de un sector que quiere darle gobernabilidad a Chile, entendiendo que los países del mundo real y las democracias funcionan en base a acuerdos, a buenos acuerdos, y otros sectores que parece se conforman simplemente con hablarle a su barrabrava, su trinchera, vociferar. Eso es lo fácil, eso no cuesta demasiado".

"Lo corajudo y valiente es atreverse a cruzar en pos de buenos acuerdos con los adversarios, pensando en el bien de Chile y exponerse a la camotera, eso es más valentía que lo primero", aseveró.

Pensiones:

En democracia se avanza con buenos acuerdos, los que requieren coraje y el aporte de muchos.

Felicitaciones a quienes aportaron a expandir la capitalización individual, a que los pensionados vean 6 puntos extra en sus cuentas y a compensar la mayor longevidad femenina. — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) January 30, 2025

"Bullyng y descalificaciones"

El otrora secretario de Estado también recordó las dificultades que vivieron los parlamentarios de su sector al momento de buscar acuerdos durante la tramitación: "A mí me tocó ayudar a los senadores de Chile Vamos, fui testigo de cuan duro trabajaron y los líderes asumieron costos grandes, por meses sufrieron bullying, descalificaciones: 'que cobardes, que traidores, entreguistas', todo eso, pero fue el coraje de ir adelante en lo que creían, pensando en el bien de Chile".

"Todo es la vida que se recompone conversando de buena fé, con amistad, dejando de lado estos adjetivos que han empezado a emerger en nuestra política, así no se puede conversar", complementó.

En esa línea, el economista enfatizó que "tampoco se puede conversar cuando, en un contexto de la disputa que ha habido en la derecha, (sobre todo) con el ala más extrema, que es la que no ha propuesto nada, no ha hecho la pega, no se logra hacer esa esa armonía si, en lugar de los argumentos, se instalan mentiras".