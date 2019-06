Felipe Kast: Chile Vamos debe ser una nueva Concertación con ideas de centro derecha

El senador de Evópoli Felipe Kast aseguró que Chile Vamos debe mantener su identidad ante la inminente formación del nuevo partido de su tío José Antonio Kast y su eventual arribo al bloque de derecha.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario sostuvo que la coalición no puede tomar decisiones mirando la calculadora.

"Chile Vamos siempre tiene que ser una coalición que esté dispuesta a la diversidad. La vocación de Chile Vamos es ser una coalición que apunta a gobernar para todos los chilenos, tiene una vocación de mayoría de centro, por lo tanto, si hay partidos que se sumen a ese esquema no veo problemas", comentó.

"Espero que Chile Vamos mantenga ese espíritu republicano, que de alguna manera es tratar de construir una nueva Concertación con miradas de consensos nacionales pero con ideas de centro derecha", añadió.

Además, alertó sobre el error que podría ser pensar la coalición netamente desde un punto de vista exclusivamente electoral.

"El error que podría cometer Chile Vamos es tomar decisiones simplemente con la calculadora electoral, siempre tiene que tomarlo uno desde el punto de vista de las convicciones y por lo mismo estar siempre abierto a la diversidad, pero no simplemente tomar decisiones desde el punto de vista táctico", añadió.

"Retomar los cinco ejes"

En cuanto a la baja popularidad del Gobierno, Kast aseguró que la Administración de Piñera debe volver a sus cinco ejes principales.

"La clave es volver a los cinco grandes ejes del Gobierno, que fueron los momentos donde se generó mayor clima de unidad nacional, donde estábamos reunidos por la agenda de infancia, donde estábamos hablando de temas de salud, de crecimiento económico, de empleo, y la única forma que a un Gobierno le vaya bien es gobernando para todos los chilenos", afirmó.

Asimismo, el senador alertó sobre los peligros de adelantar la carrera presidencial, considerando que al menos varios militantes de RN han manifestado sus intenciones o se han declarado disponible, como Andrés Allamand, Francisco Chahuán o Manuel José Ossandón.

"Hay muchos que probablemente están en carrera y creo que la mejor forma de estar en carrera no es tanto diciéndolo, hablándolo, pronunciándose, si no que en el fondo haciendo la pega. Evópoli va a competir, el partido todavía no define un nombre, pero va a competir y tenemos nombres interesantes", sostuvo.

"El flaco favor que se hacen aquellos que adelantan la carrera presidencial en forma explícita es que muestra ansiedad de querer gobernar más que ansiedad de poder cambiar las cosas más importantes para Chile, como la salud, la educación, los niños, la infancia, entonces al final se ve un juego más de poder que un desafío genuino por transformar el país, por lo tanto no creo que sea buena idea adelantar o anunciar candidaturas", concluyó el senador.