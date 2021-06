Participación de Lavín en actividad de Gobierno saca ronchas en Chile Vamos

Los candidatos presidenciales de Chile Vamos manifestaron su molestia con la participación del abanderado de la UDI, Joaquín Lavín, en una actividad con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, sobre la puesta en marcha de pago del IFE Universal.

En la cita, que se llevó a cabo durante la mañana de este lunes en Las Condes, Lavín aseveró que "soy alcalde, y soy alcalde hasta el 28 de junio y siento que uno de mis deberes en este minuto es pedirle especialmente a la gran clase media de Las Condes y de Chile, que aquí hay un beneficio y nosotros siempre decimos que a la clase media nunca le llega ningún beneficio, aquí hay una oportunidad y dos tercios de Las Condes nunca se han inscrito en el Registro Social de Hogares".

"El llamado, como alcalde, es a que se inscriban", insistió.

Esta situación fue abordada por el candidato de Evópoli, el ex ministro Ignacio Briones, que durante esta jornada presentó su comando, en el que se incluye Javiera Parada como jefa de campaña y el diputado Luciano Cruz-Coke como vocero político.

"Al final esta discusión es reflejo de lo que es Joaquín Lavín, el reflejo de una vieja política, de pensar que sumarse a una actividad probablemente le trae una rentabilidad por aquí o por allá", planteó Briones.

Al ser consultado sobre su respuesta si fuera invitado a una actividad oficial, respondió que "no participaría, porque por algo yo salí del gobierno, porque quiero contribuir ahora desde otra vereda y cuando uno da un paso al costado, no tiene que parecer que lo da sino que darlo".

Por su parte, el candidato de RN y el PRI, Mario Desbordes, llamó a que "no nos rayemos la pintura. Yo invito a los demás candidatos, sobre todo a Ignacio y a Sebastián, que ha sido el más duro, a que no caigamos en eso. Si no estamos de acuerdo con lo que propone el otro digámoslo y argumentemos, este no es el minuto de descalificarnos entre nosotros, los candidatos de centro derecha nos tenemos que cuidar unos a otros, porque uno de nosotros va a ganar".

"Espero ganar yo y contar con el apoyo de ellos tres", agregó.

En paralelo, el candidato independiente Sebastián Sichel aseguró que el Gobierno "da señales erróneas" al realizar esta actividad en Las Condes y con uno de los candidatos de la coalición.