El secretario nacional de la DC, David Morales, y el ex timonel socialista Osvaldo Andrade coincidieron en cuestionar la carta firmada por más de 200 figuras de los gobiernos de la Concertación (1990-2010) y de la Nueva Mayoría (2014-2018), en la cual se hace un llamado a la unidad del país frente a la crisis social: sostuvieron que "no produjo ningún efecto real". "Es una carta media noventera, es para otro Chile", planteó Morales, y expresó que "representa lo que la gente no quiere, mucha élite, y la gente lo que nos está pidiendo es que tengamos menos élite y un diálogo más transversal". Mientras que el ex ministro reconoció estar "cada vez más aburrido de esto de la centroizquierda" y criticó que la misiva no tenga ninguna firma de algún líder social o sindical. "No da cuenta que la sociedad cambió (…) la carta sigue pensando que aquí hay una élite que va a resolver los problemas", sentenció Andrade.

