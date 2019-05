Buscan introducir "neuroderechos" en la Constitución chilena

La comunidad neurocientífica se encuentra preocupada por el avance de la inteligencia artificial y el futuro de la mente. Según ellos, cada vez estamos más cerca de leer el pensamiento o detectar la actividad cerebral de otro, e incluso lograr introducir a tu mente ideas o recuerdos que no son tuyos.

Es por esto, que el tema de los "neuroderechos" fue abordado por el Congreso del Futuro que se reunió en la Casa Central de la Universidad Católica.

En el encuentro, se destacó los beneficios médicos que puede tener esto, pero también la importancia de una regulación.

Por esta razón, el rector de la UC, Ignacio Sánchez, el senador Guido Girardi y el neurocientífico español Rafael Yuste anunciaron el trabajo en conjunto para elaborar un proyecto que incorpore este tipo de derechos en la Constitución Nacional.

El neurobiólogo español, ideólogo del proyecto Brain, explicó que "estoy aquí para impulsar la incorporación a la Constitución de Chile de una enmienda que proteja a la población de los abusos de la neurotecnología y de la Inteligencia Artificial".

"Creemos que es un problema de derechos humanos y queremos incorporar cinco nuevos derechos humanos, los llamamos neuroderechos", explicó.

En esa línea, agregó que "no hay ningún país del mundo que tenga esto regulado del punto de vista legal y hay una oportunidad aquí en Chile, a través del Senado de la República, de introducir una enmienda a la Constitución que abra un poco la cuña y que en este sentido Chile sea un país pionero".

Pedirán a Alta Comisionada de DD.HH. que sean incluidos

En tanto, el senador Guido Girardi (PPD) explicó que "no solamente el Parlamento, no solamente la Comisión del Congreso del Futuro, van a quedar detrás de este proyecto, sino hacer un proyecto colaborativo, transversal, pero no solo de la política, sino transversal de toda la comunidad científica".

"Creo que hay un consenso científico transversal de todas las universidades y de toda la comunidad de la neurociencia, de que es fundamental y urgente establecer estos neuroderechos", agregó.

Girardi agregó que pedirán a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que se incluyan como nuevos derechos humanos.

Entre los derechos que se pretenden regular está la privacidad mental, la identidad personal, la protección al libre albedrío, la igualdad al aumento mental y el prevenir sesgos en los algoritmos".