Cariola de cara al plebiscito: Habrá que pensar en otro proceso

De cara al plebiscito constitucional del 17 de diciembre, la diputada Karol Cariola (PC) reafirmó su posición en el En Contra y dijo enfocarse en buscar con tiempo un tercer proceso que, advierte, "el pueblo determinará".

En entrevista con El Mercurio, la parlamentaria argumentó que "teníamos muchas esperanzas de que esta segunda oportunidad nos diera una Constitución que permitiera mayor equilibrio entre las distintas visiones del país".

Sin embargo, acusó que "se marcaron 12 bases constitucionales que fueron parte de un acuerdo con distintas fuerzas políticas, pero finalmente no se respetaron. En eso vemos un fracaso orquestado por el Partido Republicano y el resto de la derecha, la UDI y RN, que se les sumaron como vagón de cola".

"El contenido no se condice con el objetivo que se había trazado en las 12 bases. Un Estado social de derecho garantiza derechos, no los condiciona, ni los privatiza, ni los acota. Es un retroceso absoluto", sentenció.

En esa misma línea, apuntó que el nuevo texto constitucional "profundiza aún más la privatización de los derechos fundamentales, desvincula al Estado en la garantía de los derechos sociales, constitucionaliza modelos (isapres y AFP), pone en riesgo el derecho a huelga y retrocede en derechos de las mujeres, como el acceso a la píldora del día después o el aborto en tres causales".

"UNA NUEVA ETAPA"

No obstante, precisó que "no estamos defendiendo la actual Constitución (al posicionarse En Contra). A nosotros no nos gusta el texto vigente y siempre hemos querido cambiarlo".

"Habrá que pensar más adelante, con tiempo, en una nueva etapa, en un nuevo proceso que el pueblo chileno determinará, como lo ha hecho siempre desde la movilización, en las calles", manifestó.

De todas maneras, afirmó que "el pueblo de Chile es el que tiene la última palabra", y que debido al desgaste que existe por los dos procesos constitucionales seguidos, "hay que tomarse las cosas con calma. Me parece que debemos tomar en consideración los ritmos y las determinaciones que el pueblo de Chile nos ponga al mundo político".

Al respecto de las posiciones de personajes de derecha y ultraderecha que se han posicionado En Contra al texto, apuntó a que no le sorprende, ya que, "en el fondo, van a ganar de todas maneras: si se queda la actual, que sigue siendo la Constitución hecha por Pinochet y heredada de la dictadura militar, o si aprueba esta nueva propuesta, que profundiza aún más sus visiones".

"EL MEDIO ALTERÓ MALICIOSAMENTE MIS PALABRAS"

Tras la publicación de la entrevista, la diputada Cariola señaló que el matutino tergiversó sus palabras al elegir como titular: "Sigo creyendo que el camino de la Convención era el correcto".

Mediante X, acusó que "el medio de comunicación alteró maliciosamente mis palabras para intencionar una postura que se aleja de lo que expresé y cambia totalmente el sentido de mi opinión".

En esa línea, publicó parte de la grabación de la entrevista, reafirmando que "lo que publicaron no refleja en absoluto el sentido de lo que dije".

La pregunta en cuestión fue: "¿Se arrepiente de haber jugado el rol que jugó el año pasado para la campaña del Apruebo en este momento?", replicando en la negativa.

"Yo me sumé al último tramo a jugar un papel, y evidentemente lo hice con mi mayor convicción y voluntad del momento que ese era el camino correcto, y por supuesto no me arrepiento de haber contribuido a un proceso que era colectivo y es que en el cual yo por lo menos sigo creyendo", fue parte de su respuesta.