Rodrigo Rojas, convencional de Poder Constituyente (ex Lista del Pueblo), utilizó sus redes sociales para admitir que tiene una enfermedad cuyo diagnóstico no pudo reconocer "hace ocho años por el estigma que tiene la sociedad sobre él", confirmando así que no vive con cáncer. "Cuando tenia 29 años, me notificaron que padecía de una enfermedad discriminada en este país (...) En ese tiempo era muy mal vista. Desde mi inmadurez y la vida difícil que he tenido, no fui capaz de afrentar esto con honestidad y decir la verdad", reflexionó. Consultado sobre una eventual disculpa a sus votantes, Rojas señaló a La Tercera que "no tengo nada más que hacer en la Convención", aunque se mostró inseguro sobre la idea de presentar su renuncia: "Estoy en una situación compleja".

LEER ARTICULO COMPLETO