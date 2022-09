CUT en diálogo para nueva Constitución: Todos los sectores deben respetar la palabra empeñada

Los presidentes del Senado y la Cámara Baja, Álvaro Elizalde (PS) y Raúl Soto (PPD), respectivamente, se reunieron este jueves por la tarde con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, además del secretario general de la misma, Eric Campos, en el marco de los diálogos que de llevan adelante desde ayer entre los diversos actores políticos para dar continuidad al proceso constituyente.

"El proceso de cambios que se inició no se va a detener. Es un proceso democrático, todos los actores tanto políticos como sociales se comprometieron en las distintas campañas a poder impulsar los cambios que nuestra sociedad necesita", dijo el timonel de la central sindical más grande del país a la salida de la cita en el Congreso Nacional en Valparaíso.

Acuña hizo un "llamado para que se respete la palabra empeñada; necesitamos tener y considerar un estado democrático garante de derechos".

Campos, por su parte, señaló que "la CUT mantiene la convicción de que este proceso de cambios que mandató el pueblo chileno el año 2020 no se ha detenido y no se va a detener con el resultado del día domingo, no solo porque la situación de carencia que tiene el pueblo chileno, sino que también por las expectativas que tiene el pueblo chileno por superar la Constitución de 1980".

🔴 AHORA | Presidente CUT, David Acuña, y ejecutivo en reunión con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados. Con el fin de incluir a la central en el itinerario de este nuevo proceso constituyente. pic.twitter.com/LHnrYp8SA4 — CUT Chile ✍️🗳 (@Cutchile) September 8, 2022

Durante la tarde, los líderes de ambas cámaras también se reunirán con representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderados por Juan Sutil, mientras que mañana tendrán un encuentro con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle.

En primer turno, recibieron a la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (DC), quien solicitó que -a diferencia de lo ocurrido en la campaña del plebiscito pasado- los municipios tengan un rol canalizador en este nuevo proceso, no solo para recibir las inquietudes de la ciudadanía, sino también para difundir la información y el debate constitucional.

Las diferentes reuniones permitirán a los representantes del Congreso llevar los insumos para el encuentro del lunes con los diferentes partidos políticos.