Ex Presidentes no serán invitados a la entrega de la propuesta de nueva Constitución

La mesa de la Convención Constitucional dio a conocer algunas características del acto que desarrollará el próximo 4 de julio para entregarle la propuesta de nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric, en el que no podrán participar los ex Mandatarios.

La directiva explicó que el aforo sólo permite que entre 35 a 40 personas sean invitadas al Salón de Honor, donde se realizará la ceremonia, y unas 240 personas más podrán sentarse en dos graderías que serán instaladas en los jardines del ex Congreso.

"Hemos establecido que en el Salón de Honor tendremos a los convencionales y a la Secretaría de la Convención en la testera, donde recibiremos al Presidente de la República para hacer una firma del proyecto de nueva Constitución, y en el mismo acto, se firmará el decreto donde se hace el llamado oficial al Plebiscito para el 4 de septiembre", detalló el vicepresidente de la mesa, Gaspar Domínguez.

El convencional agregó que "lamentablemente, como consecuencia de las restricciones por el aforo, hemos tenido que definir quiénes van dentro de la lista (de invitados), que es un grupo variopinto que considera básicamente a autoridades, representantes de los Poderes del Estado, de órganos autónomos, y otros que han trabajado codo a codo con la Convención Constitucional".

"Esta lista no incluye a ex autoridades ni a ex Presidentes", ratificó, por lo que a pesar de que el proceso se gestó durante su segundo mandato, Sebastián Piñera no podrá asistir a la ceremonia.

Por otro lado, si bien la mesa dio el visto bueno a la realización de un acto abierto y ciudadano adicional a este acto más solemne, hasta ahora no ha recibido propuestas específicas en esa línea, por lo que es probable que esa instancia no se realice.

CAMPAÑA TELEVISIVA DEL ÓRGANO

Mientras el trabajo de armonización concluye, este viernes será emitido en los canales de televisión abierta un primer spot de 30 segundos que es parte de una campaña de difusión de la labor de la Convención, en horario prime.

Se espera que sus próximas versiones, que podrían rondar uno o dos minutos, profundicen en el trabajo del órgano, pues esta primera pieza sólo se enfocará en los alcances de una Carta Fundamental.

DISCUSIÓN PENDIENTE SOBRE DERECHOS DE AGUA

Por otro lado, este viernes terminó formalmente el trabajo de Normas Transitorias, sesión en la que se aprobaron por amplia mayoría una serie de correcciones formales y de estilo, que igualmente deben pasar por Armonización, única comisión que sigue funcionando.

En ese marco, convencionales de izquierda levantaron la idea de elaborar alguna indicación que pudieran renovar ante el Pleno que explicite la transición entre los derechos de aprovechamiento de agua y las eventuales autorizaciones administrativas, pues no está claro es si esta nueva figura podría ser transferida en el caso de que, por ejemplo, una persona que tenga una a su nombre fallezca.

"Es un artículo que tiene un acuerdo central bastante transversal, y es sólo respecto de un asunto particular -la transferencia- donde hay una conversación pendiente, pero lo que he visto es disposición de todos los sectores a llegar a un acuerdo con respecto de esta norma, porque es importante, sobre todo hacia las certezas que se necesitan hacia adelante", apuntó Constanza Schönhaut (CS).

Algo menos optimista fue Marcos Barraza (PC), planteando que "no he sostenido ninguna conversación aún para el martes (día de la última votación); creo que lo ideal hubiese sido tener un acuerdo en materia de la transición de los derechos de agua. A estas alturas, es muy inusual que una norma que no viene desde la comisión y sea repuesta pueda ser aprobada. Es una omisión que no debiese haber ocurrido".

De todas maneras, los interesados tienen de aquí al martes para definir si juntarán las firmas para presentar una indicación renovada en esa materia.

En cuanto a la Comisión de Armonización, sus integrantes preparan el trabajo para este fin de semana, luego de que fueran ingresadas 538 indicaciones al borrador completo, las que deberán votar entre sábado y domingo, aunque es probable que la sesión se prolongue más allá de ese plazo.