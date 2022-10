En El Primer Café, el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) abordó los diálogos que han tenido las fuerzas políticas para avanzar en un nuevo proceso constituyente, advirtiendo que aunque "los partidos oficialistas han concedido bordes que son más liberales que los habituales", hay sectores que aún así no están disponibles para avanzar, lo que demuestra que no quieren una nueva Constitución. "Lo que tiene la Constitución actual y queríamos cambiar es que impide el estado social de derecho", afirmó.

