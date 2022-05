El ex ministro de Hacienda durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre (PPD), expresó que "me parece altamente improbable que podamos tener, después de un fracaso de esta Convención, una ventana de oportunidad para construir una nueva Constitución" ante la posibilidad que gane el Rechazo en el Plebiscito de salida. Agregando que "veo inviable completamente el que nos podamos poner de acuerdo si se rechaza, y sí veo viable, no fácil, que nos podamos poner de acuerdo en completar cuestiones, no sólo en cambiar, que queden pendiente de esta Constitución".

