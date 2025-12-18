Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.0°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Minsal: La vacuna de este año es efectiva contra la "supergripe", y la de 2026 lo será más

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó, la tarde de este jueves, que la vacuna administrada durante la presente campaña "sigue siendo efectiva" y constituye la mejor estrategia de prevención disponible ante el subclado K de Influenza A (H3N2), cuya detección en Chile fue informada hoy por el Instituto de Salud Pública (ISP).

"La recomendación a toda la población es a vacunarse, sobre todo y en específico a la población que no se vacunó durante este año. Hoy día la vacuna está disponible en los vacunatorios públicos y privados en convenio, y se ha demostrado sigue siendo efectiva", explicó la doctora Ester Aylwin, jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Minsal.

No obstante, la autoridad recalcó: "La vacuna que se administrará en Chile para el 2026, que es la que la OMS recomienda, sí tiene un calce mayor para el subclado K, que es esta cepa Singapur, que está incluida en la vacuna 2026".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados