El convencional DC Fuad Chahin denunció en El Diario de Cooperativa que los grupos mapuche que el lunes iniciaron la toma de un predio de su familia en la comuna de Curacautín, en la Región de La Araucanía, tienen "vínculos con algunos constituyentes". Si bien no quiso individualizarlos, el ex timonel DC aseguró que lo ocurrido "no es casualidad" y obedece a sus opiniones críticas a las posiciones de la ultra izquierda en la Convención. Agregó que los ocupantes ni siquiera son originalmente de Curacautín, sino que de Ercilla, y que el reclamo sobre el supuesto uso excesivo de derechos de agua "es una justificación para hechos de violencia que no tienen ningún asidero en la realidad". Más allá de esto, "no me van a amedrentar", advirtió el ex timonel falangista, que aseguró que con total "autoridad moral" va a votar a favor de la declaración del agua como bien nacional de uso público, pues desde su época de congresista promueve este cambio, pese a que perjudicará algunos intereses de su propia familia, que -apuntó- es "muy extensa y diversa".

