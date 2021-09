Jaime Bassa: "Sería un error cambiar los dos tercios desde la Constituyente"

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, consideró que sería un "error" que en el órgano se intente modificar el quórum de dos tercios para la aprobación del contenido de la Carta Fundamental que debe elaborar, recordando que la regla quedó establecida en la Constitución vigente mediante el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, en medio del estallido social, que habilitó este proceso constituyente.

En vísperas de que el pleno vote entre miércoles y viernes en particular las propuestas para los reglamentos de la Convención, que recibieron 1.128 indicaciones, adelantó en El Diario de Cooperativa que "se van a juntar varias decisiones difíciles, las jornadas van a ser muy largas" y que, en ese marco, "sabemos que el resultado de las votaciones va a generar probablemente algún ruido anexo y vamos a verlo recogido en las noticias".

Entre estos asuntos está el quórum de dos tercios, como norma para que la Convención vise los contenidos que formarán parte de la nueva Constitución. Si bien ya está establecido y reglado a través de la Carta Fundamental vigente, este punto fue incluido dentro de la propuesta de reglamento general aprobada la semana pasada en una votación, en general, que incluso superó los dos tercios.

Sin embargo, sectores como el Partido Comunista, Pueblo Constituyente (ex La Lista del Pueblo) y convencionales de pueblos originarios han anticipado que buscarán rebajarlo a tres quintos en las votaciones en particular que se realizarán esta semana.

Consultado al respecto, Bassa recordó que "desde muy temprano, el 15, 16 de noviembre del 2019, argumenté tanto a favor como en contra de los elementos formales que configuran el proceso constituyente, y los dos tercios forman parte de las condiciones que hicieron posible que hoy estemos donde estamos", por lo cual, subrayó, "sería un error cambiar eso desde la Constituyente".

En ese contexto, el también abogado constitucionalista planteó que "lo que tiene el derecho es que el derecho siempre puede ser modificado, todas las normas jurídicas, así como tienen procedimientos de creación, también tienen de reforma. Y ésta es de las normas que podrían eventualmente ser reformada (...) y si eventualmente el nuevo Congreso decidiera modificarla, eso sería harina de otro costal".

PLEBISCITOS DIRIMENTES Y SUSPENSIÓN DE DERECHO A VOZ

Una propuesta que también ha sido levantada principalmente por el PC es aquella sobre los plebiscitos dirimentes, como mecanismo para los contenidos que, habiendo alcanzado una mayoría, no hayan logrado el quórum de dos tercios para formar parte de la futura Constitución.

"No queda del todo claro si el plebiscito dirimente forma parte de los mecanismos de votación que debe establecer la Constituyente para tomar decisiones o de los mecanismos de participación ciudadana. Y en ambos casos las configuraciones son distintas: no es lo mismo pensar una consulta o plebiscito en el marco de la necesidad de destrabar una decisión que en la Constituyente no alcance los dos tercios, a incorporar un plebiscito que se integre con mecanismos de participación de ciudadana", expuso Bassa.

Esa diferencia "explica que hace unas semanas el plebiscito fracasara como instrumento en el contexto de su discusión en la comisión de Reglamento, pero fuera aprobado en la comisión de Participación Popular", cree el vicepresidente, apuntando que "hay un elemento ahí que hace más liviana y sencilla su implementación en la participación popular, sin perjuicio de que el propio proyecto reconoce de que hay ciertas reformas y constitucionales que deben llevarse adelante para que ese plebiscito se pueda materializar".

Otro de los asuntos que se discutirán está la suspensión del "derecho a voz" en los debates como sanción por la reiteración de determinadas conductas, contenida en la propuesta del reglamento de Ética.

"Es uno de los casos más complejos, donde se sanciona una determinada conducta, cuando ésta es reiterada, con la suspensión del derecho a voz durante 15 días, y es una cuestión razonablemente muy compleja y difícil de argumentan a favor", analizó Bassa.

Aquello, "sobre todo si pensamos que una de las principales demandas y reivindicaciones que han estado presentes en el proceso de cambio social, del cual este proceso constituyente forma parte, ha sido la reivindicación de aquellos sectores sociales que han estado estructuralmente postergados".

"Hay muchos sectores que han luchado por levantar la voz", por lo cual "simbólicamente es muy complejo sancionar quitando el derecho a voz en la Constituyente, por lo que significa la representación de ese sujeto respecto del pueblo o los pueblos que lo han elegido", opinó el vicepresidente de la Convención.

"NO SERÍA PROBLEMA QUE ROJAS VADE NO VOLVIERA"

En otro tema que afecta actualmente a la Convención es la situación de Rodrigo Rojas Vade, quien mintió sobre tener cáncer, enfermedad que nunca padeció y que utilizó como bandera de campaña para ser electo constituyente.

"Sabemos que la condición procesal de Rojas Vade está en medio de una investigación del Ministerio Público" por el presunto delito de perjurio, puntualizó Bassa, en tanto que "las aristas ligadas a su permanencia en la Constituyente siguen estando configuradas igual que hace un par de semanas, en el sentido de que su renuncia es compleja, hay un sistema de calificación que establece la constitución, no está previsto el reemplazo en caso de renuncia".

Aseguró que "formalmente desde la mesa nadie le ha solicitado que vuelva o no vuelva", considerando que "todavía está en el ámbito de las decisiones cubiertas por su situación de salud, él sigue con licencia, y se ha rumoreado que esa licencia podría alargarse, y mientras esté con licencia no corresponde que los directivos del órgano lo presionen".

Pero en el escenario de que "en definitiva no volviera por la razón que fuere, porque tiene licencia permanente o hay una suerte de incompatibilidad sobreviniente, la Constituyente seguirá funcionando con los integrantes que tenga: con 154 convencionales en ejercicio se afecta levemente el quórum de dos tercios y mayoría absoluta con los que hemos estado funcionando, pero las comisiones temáticas de trabajo seguirán adelante tal como está previsto en los reglamentos que aprobaremos", expuso.

"Desde la perspectiva del funcionamiento de la Constituyente, no sería un problema que no volviera", remarcó Bassa.