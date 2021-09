Elisa Loncon y los dos tercios: Hay que respetar lo que es constitucional

Frente al debate en desarrollo sobre si se ratifica o no el quórum de dos tercios para la aprobación de los contenidos de la futura Carta Fundamental, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se inclina por mantenerlo tal cual está.

Si bien planteó en El Diario de Cooperativa que "Chile se merece la discusión y es el pleno el que tiene que deliberar y hay que respetar su voz, porque esto se tiene que aclarar a nivel de país", sostuvo que "hay normas constitucionales establecidas".

"Es importante que las normas constitucionales son constitucionales, y eso está claro, sin embargo, esto tiene que quedar con la claridad suficiente para todo Chile (...) Hay que respetar lo que es constitucional, creo que eso le da fortaleza al trabajo. La Convención tiene que hacer un trabajo sobre las normas que son definidas para poder avanzar", explicó.

A su vez, la académica mapuche sostuvo que "se ha manipulado mucho la información" en cuanto a lo que implica el quórum en el trabajo de fondo: "Por ejemplo, dentro de temas que son realmente de normativa interna, colocar los dos tercios genera alarma porque hay derechos que sí o sí están en cuestiones internacionales, y que se tienen que respetar".

"Las normas que ya fueron aprobadas y los tratados internacionales no pasan por los dos tercios; se tienen que respetar sí o sí", enfatizó.

"QUIEREN ENTORPECER EL PROCESO CON FAKE NEWS"

En la misma línea, Loncon valoró que este martes se lograra votar las normas generales "democráticamente y con alta aprobación, y eso es lo más importante para la Convención, y todo lo demás de fake news solamente quieren entorpecer el proceso, pero tenemos una Convención sana, deliberante y democrática".

Entre los comentarios que representantes de centroizquierda denominaron como noticias falsas estuvo el tuit del Presidente Sebastián Piñera en el que -al igual que varios ministros- criticó la decisión de "una mayoría de constituyentes" de no tratar la libertad de enseñanza en la comisión de Reglamento.

Al respecto, la presidenta del órgano se limitó a señalar que "no creo que esté desinformado, pero no correspondía el momento", pues el Mandatario dio a entender que la materia no podría ser parte del debate de fondo.

"No estamos discutiendo los contenidos de la nueva Constitución, estamos hablando sobre las reglas que nos van a organizar y a permitir ordenar el trabajo, entonces no es un tema vetado", cerró.